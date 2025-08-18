Montaña Palentina

La Diputación de Palencia concederá ayudas urgentes y extraordinarias a los municipios y ganaderos afectados por los incendios en el norte de la provincia

la Institución provincial ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias de la provincia (OPAS) a una reunión de carácter urgente, que se celebrará mañana a las 9:00 horas en el Palacio Provincial.

La Diputación de Palencia aprobará, con carácter urgente y extraordinario, un paquete de ayudas destinado a los municipios y ganaderos del norte de la provincia que se han visto gravemente afectados por los incendios de los últimos días.

Con el fin de concretar el alcance y contenido de estas medidas, la Institución provincial ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias de la provincia (OPAS) a una reunión de carácter urgente, que se celebrará mañana a las 9:00 horas en el Palacio Provincial.

De este modo, el equipo de Gobierno de la Diputación responde de manera inmediata y eficaz a las necesidades de los damnificados, dentro del marco de sus competencias, reafirmando su compromiso con los territorios y sectores más afectados por esta emergencia.

