La Diputación de Palencia aprueba las bases de las convocatorias de ayudas a ayuntamientos para obras de reparación y mantenimiento de colegios

La Diputación de Palencia ha aprobado en la Junta de Gobierno celebrada hoy las bases de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para obras de reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria en el medio rural que vuelve a estar dotada con 240.000 euros de los que la Institución aporta la mitad y la Junta Castilla y León el otro 50%. Asimismo y de manera complementaria, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de los centros educativos también dirigida a los ayuntamientos de la provincia.

La concesión de las ayudas de reparación de los colegios se regula mediante un convenio que mantienen la institución provincial y la Junta de Castilla y León, que cofinancian a partes iguales esta línea de subvenciones gestionada por la Diputación a través de su Servicio de Cultura.

De este modo, la administración provincial, con financiación propia y autonómica, apoya a los ayuntamientos en su competencia de mantener los inmuebles públicos destinados a uso educativo de esas etapas.

Según establecen las bases de la convocatoria, se prima la ejecución obras en las estructuras y cubiertas de los edificios escolares, seguidas de las que conlleven mejoras en la higiene, el confort y la eficiencia energética de los inmuebles; las que se acometan para incrementar la seguridad, renovar los accesos o eliminar barreras arquitectónicas; y por último, los trabajos en las instalaciones de ocio y deporte del centro educativo.

El presupuesto máximo de las obras de conservación y mantenimiento que pueden presentar los ayuntamientos es de 30.000 euros y el periodo en que deben llevarse a cabo los trabajos debe estar comprendido entre el 15 de junio y el 16 de septiembre de este año, ambos inclusive. Las bases también establecen un presupuesto mínimo, que debe alcanzar los 5.000 euros.

En la convocatoria del año pasado, fueron 27 colegios de infantil y primaria de 25 localidades del medio rural los que se beneficiaron de esta línea de ayudas.

En cuanto a las bases de la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de los colegios de educación infantil de segundo ciclo y primaria también va dirigida a apoyar a los ayuntamientos en este caso en el coste de suministros, calefacción, consumos energéticos, conservación de equipos o adquisición de material fungible. El presupuesto destinado asciende a 300.000 euros.

Con estas líneas de apoyo económico, la Diputación busca aliviar la carga de los ayuntamientos rurales y garantizar que la calidad de los centros educativos no dependa del tamaño del municipio, sumando esfuerzos para fijar la población.

La Junta de Gobierno celebrada hoy también ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Palencia para el mantenimiento de la Casa de Acogida de mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo durante 2025, al que destinará 9.000 euros. Una iniciativa que reafirma la apuesta de la Institución por avanzar en políticas de igualdad y en la atención y protección de colectivos especialmente vulnerables.