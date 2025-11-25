La Diputación obtiene 1,32 millones del 2% Cultural para transformar el Castillo de Monzón en un Centro Cultural Polivalente

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado a la Diputación de Palencia la concesión definitiva de la ayuda de 1.321.321 euros destinados a la construcción de un Centro Cultural Polivalente en el Castillo de Monzón de Campos procedente del 2% Cultural. De esta manera, se confirma que la Institución es beneficiaria de una ayuda que supone el 60 por ciento del presupuesto total del proyecto (mayor porcentaje de financiación) que alcanza los 2.261.000 de euros.

Una vez confirmada la concesión definitiva, los trámites siguientes son la elaboración del informe de supervisión y la aprobación del proyecto para después iniciar la licitación de las obras.

El Castillo de Monzón es una fortaleza propiedad de la Institución provincial, que en los últimos años se ha volcando para recuperarla y revitalizarla. El objetivo de la Institución es convertirla en un Centro Cultural Polivalente. Para ello, ya se han llevado a cabo varias actuaciones de relevancia. Así se ha ejecutado el proyecto de la puesta en valor de la Torre del Homenaje, que ha supuesto una inversión de 348.100 euros de los que la Institución aportó con fondos propios 186.100 y el resto fue financiado por la Junta de Castilla y León. A ello, hay que sumar el diseño y concepto del desarrollo tecnológico de la musealización con un importe de 7.502 euros. Por otro lado, las actuaciones de la asesoría en la realización diseño, desarrollo de contenidos y redacción de memoria para medios audiovisuales del Castillo de Monzón por importe de 12.221 euros.

Previa a todas estas actuaciones se ha realizado el acondicionamiento de la instalación del suministro de red eléctrica para llevar la luz al Castillo. Para ello, ha sido necesario la instalación de un centro de transformación y la conexión de la red de distribución de Iberdrola. También se ha sustituido la conducción en la Línea de Alta Tensión subterránea existente y la modificación del Centro de Transformación de superficie subterránea con una inversión de 119.585 euros. Igualmente, se ha dotado de una nueva red de saneamiento y una nueva acometida de abastecimiento de agua potable, y se ha renovado el firme y la mejora de la señalización en la carretera de acceso.

Para el resto de las obras y el acondicionamiento de exteriores, la Institución presentó el proyecto al programa 2 por ciento Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español que ahora.

PROGRAMA DEL 2 POR CIENTO CULTURAL. El programa del 2 por ciento Cultural, del Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

El desarrollo del Programa 2 por ciento Cultural propone un modelo de actuación de amplio contenido social, en base a los siguientes criterios: El soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública, se recupera el Patrimonio Cultural Español, respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio, se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio, se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales recuperados y se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.