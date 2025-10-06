La Diputación despliega el potencial de "Alimentos de Palencia" en Gastronomika

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha viajado hasta San Sebastián para respaldar con su presencia la participación de Alimentos de Palencia en Gastronomika, uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo que se celebra hasta el próximo miércoles en el Palacio Kursaal, y que cuenta con la presencia de ocho productores de la marca de calidad en un stand propio de la Institución.

Junto a la presidenta, asisten a San Sebastián Gastronomika el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, y los diputados provinciales Carolina Valbuena y Adolfo Palacios. Todos ellos, han estado presentes en el acto de inauguración del evento gastronómico.

Los ocho productores pertenecientes al Club de Calidad presentes en el evento son Quesos Campos Góticos, Morcilla de Villada, Quesos Cerrato, Selectos de Castilla, Delicatessen Mavimar, Miel El Camino y Cascajares. A ellos, hay que sumar la colaboración de Bodega Señorío de Valdesneros que participa en las degustaciones. Todos ellos están presentes en un stand mejorado y ampliado respecto al del año pasado y que cuenta con 36 metros cuadrados de espacio.

Durante la jornada de hoy, el stand de Alimentos de Palencia, ha acogido una degustación a cargo el sumiller palentino Javier San Segundo que ha dirigido magistralmente una cata maridaje de vino, quesos (Campos Góticos, Cerrato, Valle de San Juan) y miel de la que han disfrutado decenas de personas.

Mañana será el turno del chef Álvar Hinojal Crespo (estrella Michelin, restaurante Alquimia de Valladolid) quien presentará elaboraciones con productos de Selectos de Castilla, Cascajares, Morcilla de Villada y Delicatessen Mavimar.

Pero, además, mañana stand de Alimentos de Palencia acogerá un encuentro de altura. El el prestigioso cocinero Martín Berasategui ha escogido el espacio de la Diputación palentina para debatir con su presidenta, Ángeles Armisén, sobre la riqueza gastronómica de Palencia.

Martín Berasategui es un reconocido admirador de una de las figuras más grandes que ha tenido la provincia. El prestigioso cocinero mantenía una estrecha relación y una gran admiración hacia el deportista palentino, Mariano Haro, uno de los atletas más importantes de la historia del atletismo español. Con este encuentro, Palencia y Martín Berasategui, estrechan aún más sus lazos.

El mayor evento gastronómico del mundo. Gastronomika está considerada como el mayor evento gastronómico del mundo. A ella acuden profesionales de restauración, responsables de compras de hostelería y grandes superficies, distribuidores, así como prensa nacional e internacional que tendrán, así, la oportunidad de conocer las excelencias de los productos palentinos.

De esta manera, la Institución continúa con las acciones orientadas a impulsar la promoción y difusión de su marca de calidad más allá de las fronteras provinciales y regionales para posicionar los productos palentinos no solo en el ámbito nacional, sino que también internacional.

Presencia en eventos y ferias. El impulso de la marca Alimentos de Palencia es uno de los objetivos del equipo de Gobierno para esta legislatura para lo que está reforzando las acciones para su promoción y difusión. Una mayor presencia en ferias y eventos internacionales con asistencia a Sirha de Lyon (Francia) o Cibús de Parma (Italia) a nivel internacional, o recientemente a Auténtica Premiun Food de Sevilla y a El salón H&T de Málaga, así como la creación de una food truck con presencia en los eventos en la provincia, son algunos de los ejemplos.

El objetivo de Alimentos de Palencia es el fortalecimiento de la industria agroalimentaria palentina como uno de los principales motores del desarrollo rural, al estar vinculada a la producción agraria, agrícola y ganadera, y especialmente a las pequeñas industrias artesanales que se ubican en los pueblos de la provincia de Palencia.

La marca de calidad. Alimentos de Palencia está formado por 173 empresas y 823 productos (251 en banda dorada y 572 en banda azul), de los que 119 son productores, 39 hosteleros y 15 comercios.

El sector agroalimentario en la provincia está formado por 252 empresas y emplea a 9.000 trabajadores con fuerte arraigo al territorio. Aporta el 19 % del PIB. Se erige como motor de desarrollo estratégico y vertebrador.