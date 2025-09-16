La Diputación contrata la renovación de la eficiencia energética del Museo del Cerrato en Baltanás por importe de 56.731 €

La Diputación de Palencia ha formalizado la contratación de la obra de "renovación de la eficiencia energética del Museo del Cerrato", con la empresa Clemente Montajes y Servicios con un presupuesto de 56.731,03 euros, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea – NextegenerationEu. El plazo de ejecución de la misma es de 3 meses desde la firma del acta de replanteo.

La obra a realizar, según lo dispuesto en el proyecto, tiene previsto sustituir las calderas de gasóleo por una instalación de aerotermia, lo que supone una mejora de la eficiencia energética del edificio y la utilización de energías renovables.

Con la ejecución de esta obra se pretende, entre otras cuestiones, reducir la huella de carbono, contribuyendo a la disminución de las emisiones de CO₂ y otros gases contaminantes, optimizar la eficiencia energética y garantizar un ambiente adecuado para la conservación del patrimonio y el bienestar de los usuarios del museo.

EL MUSEO DEL CERRATO CASTELLANO, es un centro cultural referente a nivel provincial sito en la localidad de Baltanás (Palencia), que alberga una amplia colección de arte, patrimonio histórico y cultural de la zona que atrae a numerosos visitantes anualmente. Estas obras tendrán como finalidad preservar y garantizar las condiciones óptimas de conservación de sus colecciones y, al mismo tiempo, proporcionar un ambiente adecuado para los visitantes y el personal.

CONVENIO. Con el objeto de regular las condiciones de cooperación entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Baltanás para la mejora de la competitividad turística de los Barrios de Bodegas del Cerrato palentino y otros equipamientos turísticos vinculados a los mismos, para la ejecución de esta actuación, se ha firmado un convenio entre ambas instituciones con fecha de noviembre de 2024.

PSTD CERRATO PALENTINO, PAISAJE CULTURAL DEL VINO. Esta obra se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino», por el cual la Junta de Castilla y León, mediante Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de 11 de abril de 2024, dentro del “Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026”, concedió a la Diputación de Palencia una subvención directa (BDNS 753885) por un importe de 2 millones de euros, para la ejecución del «Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato palentino, paisaje cultural del vino», incluido en la Medida estratégica 26 “Estrategia de sostenibilidad turística” del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP).

El objetivo de estas ayudas es acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

Este proyecto se enmarca en la Actuación 02 “Renovación de la eficiencia energética de los Barrios de Bodegas de la comarca del Cerrato Palentino” incluida en el Eje Programático 02 “Mejora de la eficiencia energética” e identificada con la etiqueta climática 026 “Renovación de la eficiencia energética o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo”.