La Diputación contrata con la empresa Viveros Pisuerga las obras de mejora del paisaje urbano de los barrios de bodegas de Astudillo y Baltanás

La Diputación de Palencia ha formalizado recientemente con la contratación de las obras de mejora del paisaje urbano del Barrio de las Bodegas de Astudillo y de Baltanás, incluidas ambas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU a la empresa Viveros Pisuerga, S.L.

El plazo de ejecución es de 4 meses para la obra de Astudillo y de 6 meses para la de Baltanás, desde la firma del acta de comprobación de replanteo, en cuanto a la inversión, supone un total de 187.910,02 € (91.436,72 € y 96.473,30 respectivamente)

La obra de Astudillo. Tiene como finalidad la realización de actuaciones de mejora de drenajes y escorrentías para evitar inundaciones y hundimientos, se sustituirán los pavimentos de hormigón existentes por otros de tierra compactada, podando las encinas existentes y sustituyendo el mobiliario urbano existente en la plaza de las Zarceras.

Las actuaciones previstas en esta zona buscan la mejora del paisaje urbano, la consolidación del Barrio de Bodegas y una mayor integración visual y funcional con el Castillo de la Mota, contribuyendo así a la puesta en valor del conjunto histórico.

La obra de Baltanás. Con el fin de mejorar el paisaje urbano del Barrio de las Bodegas se acondicionará un entorno compatible con las necesidades de la zona que mejorará las soluciones de conectividad y circulación por las calles interiores.

Las calles de este barrio reciben una importante y creciente afluencia de turistas derivada del cada vez mayor interés por el turismo enológico. Esto hace que, sobre todo en verano, haya una confluencia importante de vehículos, ciclista y viandantes que utilizan estas calles para acceder a las distintas bodegas visitables que se encuentran en este barrio.

La actuación queda encuadrada dentro del Barrio de Bodegas de Baltanás, espacio que queda encuadrado dentro de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Etnológico del Barrio de Bodegas de Baltanás.

PSTD CERRATO PALENTINO, PAISAJE CULTURAL DEL VINO. Esta obra se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino», por el cual la Junta de Castilla y León, mediante Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de 11 de abril de 2024, dentro del “Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026”, concedió a la Diputación de Palencia una subvención directa (BDNS 753885) por un importe de 2 millones de euros, para la ejecución del «Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato Palentino, Paisaje cultural del vino», incluido en la Medida estratégica 26 “Estrategia de sostenibilidad turística” del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP).

El objetivo de estas ayudas es acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

Esta obra está incluida en la Actuación 08 “Actuaciones de mejora del paisaje urbano y patrimonio cultural Barrios de Bodegas comarca Cerrato Palentino” en el Eje 04 “Competitividad”.

CONVENIOS. Para la ejecución de estas dos obras, se han formalizado los convenios correspondientes entre la Diputación Provincial de Palencia y los Ayuntamientos de Astudillo y Baltanás para la mejora de la competitividad turística de los Barrios de Bodegas del Cerrato Palentino y otros equipamientos turísticos vinculados a los mismos que tienen como finalidad definir los compromisos de las partes y la gestión de las partes.