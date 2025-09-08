La Diputación contrata a la empresa Ryal Construcción e Ingeniería la obra de instalación de un mercado de productos agroalimentarios de proximidad en Palenzuela

La Diputación de Palencia ha formalizado el contrato de la obra de adecuación de espacio público para la instalación de un mercado de productos agroalimentarios de proximidad en Palenzuela, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEu, por importe de 187.550 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, desde la firma del acta de replanteo.

La ejecución de las obras tiene como fin la adecuación del espacio público de las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia para la instalación de un mercado de productos agroalimentarios de proximidad en la localidad de Palenzuela.

Las obras consistirán la mejora de la accesibilidad del entorno. Asimismo, se facilitará la instalación eléctrica y de iluminación, y el ajardinamiento del entorno respetando el valor patrimonial de la Iglesia de Santa Eulalia, alterando en el mínimo grado posible los restos materiales y arqueológicos de la iglesia.

El pasado mes de diciembre, la Diputación firmó con el Ayuntamiento de Palenzuela un convenio para desarrollar el turismo gastronómico con actividades y eventos vinculados a los recursos de la comarca y, en concreto, en la ejecución, de esta obra.

ESTUDIO SOBRE LA TRUFA EN EL MARCO DE ACTUACIÓN “LA COCINA DEL PAISAJE CULTURAL DEL CERRATO PALENTINO”. En el ámbito del Plan, han finalizado los trabajos asociados al contrato menor del “Estudio Técnico del Producto de la Trufa del Cerrato” adjudicado a la empresa Biotecnología Forestal Aplicada S.L por 17.920,10 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

Este estudio inicial servirá para justificar la singularidad del producto de la Trufa del Cerrato, para la búsqueda de una figura de calidad, intentando llegar a una descripción detallada del producto, la caracterización de los suelos, y del clima, con la finalidad de mostrar Palencia como destino turístico sostenible de referencia con la puesta en valor de productos singulares como es la Trufa del Cerrato, promoviendo el turismo gastronómico.