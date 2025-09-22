La Diputación aprueba la concesión de uso de espacios en el Complejo Universitario “Dacio Crespo” a la UNED por un plazo de ocho años

La Junta de Gobierno de la Diputación, que preside Ángeles Armisén, aprobaba esta mañana en el apartado de Hacienda, Cuentas y Presidencia la adjudicación de la concesión demanial de uso de parte de los espacios e instalaciones del Complejo Universitario “Dr. Dacio Crespo”, propiedad de la Dipu-tación de Palencia, al Centro Asociado a la Universidad de Educación a Distancia de Palencia (UNED), por un plazo inicial de ocho años, prorrogable por otros ocho más, en base al interés público y a los términos detallados en el convenio que también se aprobó esta mañana, con el objeto de regular las condiciones que han de regir dicha conce-sión.

El convenio recoge las dependencias que se destinarán al Centro Asociado de la UNED, que son objeto ahora de la concesión demanial de uso, las zonas exclusivas pa-ra su uso por parte de la Escuela Universitaria de Enfermería y las zonas y espacios de uso compartido entre ambas, así como las cuotas de participación de cada parte y la cofinanciación en base a los porcentajes establecidos.

La presidenta de la Diputación dio las gracias a los servicios de la institución para hacer realidad este acuerdo, “que supone una oportunidad para Palencia y para los estudian-tes, ya que permite que se centralicen allí servicios, compartiendo el coste del manteni-miento del centro”.

Tras esta aprobación la Junta rectora de la UNED aprobará el acuerdo de concesión demanial y el convenio, que se suscribirá una vez que se autorice el cambio de domicilio por parte de la UNED.

OTROS CONVENIOS. En el apartado de Desarrollo Socioeconómico se daba el visto bueno a la prórroga del convenio de colaboración por otros dos años más, hasta el 26 de septiembre de 2027 con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para la extensión y mejora de la red de transporte público de viajeros. Un convenio que supone una inversión total de 4,8 millones de euros, y que cuenta con una aportación de 300.000 euros de la institución provincial.

Recordar que este acuerdo es fruto del interés de las partes en seguir profundizando en la mejora de la oferta de transporte público, y contribuir a mejorar el nivel de servicios de transporte público de las poblaciones del ámbito rural de la provincia de Palencia, para facilitar el acceso a servicios públicos esenciales, tales como servicios administra-tivos, educativos, laborales, sanitarios o de ocio

En el apartado de Cultura se aprobó el convenio con la Asociación de Amigos del Casti-llo de Fuentes de Valdepero por importe de 3.600 euros con el fin de aminorar el coste que supone la realización de todo tipo de actividades culturales tales como exposicio-nes, conferencias, mesas redondas, publicaciones, etc., tanto en Fuentes de Valdepero como de difusión en otros lugares de España y del extranjero.