Detenido en Palencia por robo con fuerza en un taller

La Policía Local ha detenido a un varón de 36 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un taller mecánico situado en la calle Francia de la ciudad. Dos patrullas acudieron al aviso del propietario del negocio, que alertaba de haber encontrado a una persona con un carro saliendo de sus instalaciones con varias piezas de su propiedad.

Ya en el lugar, los agentes identificaron al implicado y averiguaron que había accedido al taller saltando un vallado perimetral, por lo que fue imputado por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas. Tras leerle sus derechos como detenido, fue trasladado al centro de salud de La Puebla para someterlo a un reconocimiento médico y posteriormente a la Comisaría de Policía Nacional, donde ingresó en calabozos y quedó a disposición judicial.

El material, justificado y valorado en más de 1.500 euros fue devuelto a su legítimo propietario. Por último, cabe destacar que Policía Nacional apoyó en todo momento la intervención de los agentes de Policía Local, sirviendo como ejemplo de la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en Palencia.