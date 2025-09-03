Suceso

Detenido un feriante por presuntamente agredir a un joven con un martillo

La presunta agresión vino motivada por una discusión por un supuesta falsificación de fichas.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Detenido un feriante por presuntamente agredir a un joven con un martillo | Onda Cero Palencia

En página de sucesos en la capital ofrecido por la Policía Local destaca una agresión ocurrido ayer por la noche en el recinto ferial. A las 21:09 horas, en el interior del recinto ferial, una patrulla de la Policía Local es requerida por un varón de 18 años que presentaba lesiones importantes en una mano y daños en el teléfono móvil causados presuntamente por el encargado de la taquilla de una de las atracciones con un martillo. Se verifica que los hechos son ciertos y se han producido tras una discusión entre ellos al parecer por un tema de falsificación de fichas, procediéndose a la detención del agresor, varón de 26 años, por un presunto Delito de Lesiones, que es trasladado a Comisaría para su puesta a disposición Judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer