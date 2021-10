Descubiertas nuevas estructuras, cerámicas y teselas en ‘Huerta Varona"

El equipo del Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico (IMBEAC) que hace unas semanas ha culminado la campaña arqueológica en el enclave de Huerta Varona en Aguilar de Campoo ha presentado ya al Consistorio aguilarense un balance de la misma, indicando que se han descubierto nuevas estructuras, además de un gran número de cerámicas sigillatas, cerámica común romana y fragmentos de copas de vidrio, además de teselas lo que podría indicar que se trata de un área de una zona noble.

No es la primera vez que se encuentran teselas en Huerta Varona, donde ya se descubrió hace tres años un mosaico que también ha sido estudiado el pasado mes.

“Hemos contado con la arqueóloga especialista en mosaicos, Greta Bruno, que nos ha confirmado que es de tipo Altoimperial y dataría, como ya se comprobó con las pruebas del carbono 14, de mediados el siglo I d.C.; siendo el más antiguo de la zona cantábrica y siguiendo el estilo de los encontrados en las termas, palacios y otros edificios públicos de la zona central de Italia”, indica el director de la intervención arqueológica, el doctor Jesús F. Torres Martínez, que junto a otros siete arqueólogos se han encargado de la que ha sido la séptima campaña.

Por su parte la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, afirma que “año a año vamos comprobando y vamos confirmando como Aguilar es un referente también a nivel arqueológico. Huerta Varona va descubriendo su importancia y relevancia que tuvo en el mundo romano. Quiero agradecer a todo el equipo de arqueólogos, personalizado en Kechu, su trabajo; y a los voluntarios que ha habido este año que han disfrutado inmensamente del trabajo que supone una nueva campaña arqueológica”.

La regidora ha querido hacer un llamamiento especial diciendo que “Huerta Varona es un bien patrimonial de todos, no es de nadie, es de todos. Aunque no haya nadie vigilando permanentemente no quiere decir que alguien pueda hacer lo que quiera con algo que es de todos. Es un ruego a quien de vez en cuando muestra cierto interés por hacerse dueño de lo que no es suyo, pues es de todos los aguilarenses y queremos disfrutar de nuestro patrimonio”.

Y es que por el yacimiento los aguilarenses muestran especial interés. Este año han sido ocho los voluntarios que han colaborado en la campaña arqueológica, una iniciativa que ha partido de la Concejalía de Cultura que realiza una valoración muy positiva de la misma, por lo que la intención es repetirla el próximo año. Además en las Jornadas de Puertas Abiertas participaron 140 personas y otros 40 alumnos de la villa acudieron a visitarlo en los pases que se ofrecen a los centros educativos.

APOYANDO SU INVESTIGACIÓN DESDE 2014. El denominado Proyecto Internacional de Investigación Arqueológica de La Huerta Varona: la colonización romana en el cantábrico central es desarrollado por investigadores del IMBEAC, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid e investigadores y colaboradores externos, este año con la colaboración de investigadores de varias universidades nacionales y europeas.

El Consistorio, de la mano del IMBEAC, ha realizado ya siete campañas arqueológicas –dos años previamente se realizaron sondeos- para estudiar el

yacimiento. El objetivo era documentar su estructura, la historia de su ocupación y de sus habitantes, algo que permite avanzar en el conocimiento sobre el inicio y desarrollo de los núcleos rurales hispano-romanos en las zonas de Montaña del norte de Hispania.

Las intervenciones arqueológicas han sido financiadas por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo con 35.000 euros, ejecutadas por los arqueólogos del IMBEAC y se ha contado con una subvención de la Diputación de Palencia -7.499 euros- y la autorización de la Junta de Castilla y León, a la que también se han solicitado varias ayudas.