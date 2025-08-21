El delegado Territorial afirma que la situación de los incendios en Palencia es "favorable"

Tras la reunión del CECOPI de ayer por la tarde, el delegado Territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, afirma que "la situación es favorable, mejor que en la jornada del martes".

En relación al incendio que afecta a la zona de Cardaño, Mazobre y Cruz Armada, ayer "se trabajó de forma importante con medios terrestres y tres helicópteros consiguiendo controlar el incendio". Se espera que hoy "se siga trabajando con los mismos medios para solucionar la situación lo más rápido posible".

Si hablamos de los incendios de Resoba, Golobar y Guardo, el delegado Territorial afirma que la situación está controlada con vigilancia por si se producen reactivaciones.