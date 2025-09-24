El delegado del Gobierno en Castilla y León visita las instalaciones de Galletas Gullón

Galletas Gullón, la galletera centenaria líder en el sector y uno de los principales empleadores de la provincia de Palencia, ha recibido hoy la visita de Nicanor Jorge Sen Vélez, delegado del Gobierno en Castilla y León, en una jornada en la que, además de visitar las innovadoras instalaciones de uno de los principales fabricantes europeos de galletas, ha tenido la ocasión de conocer un modelo de negocio sostenible y comprometido con las personas que genera actualmente más de 2.200 puestos de trabajo.

Esta visita ha estado encabezada por Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón; María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Gullón; Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general; y David Casañ, director corporativo.

El delegado del Gobierno recorrió las instalaciones de Gullón y pudo conocer de primera mano el funcionamiento de las líneas de producción, así como las políticas de calidad, sostenibilidad e innovación que han llevado a Galletas Gullón a convertirse en un referente del sector agroalimentario español.

Nicanor Sen ha destacado que la creación de empleo, a la que contribuye Galletas Gullón, es un incentivo para que la juventud se quede a vivir en la comarca. Y ha añadido “Galletas Gullón es una empresa que da prioridad al talento local y la búsqueda de mercados en el exterior para continuar con su objetivo de expansión desde su creación”.

Por su parte, Lourdes Gullón ha afirmado que “esta visita representa un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el compromiso de todo nuestro equipo con el desarrollo económico y social de la región”. Además, ha subrayado que “la colaboración público-privada es fundamental para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad”.

UN MODELO DE REFERENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

Desde la localidad palentina de Aguilar de Campoo, Galletas Gullón es hoy un referente internacional con una facturación que supera los 697 millones de euros, 10,6% más que el pasado ejercicio, y con el objetivo de alcanzar los 1.000 millones en ventas en 2030, gracias a su apuesta por el talento local, la sostenibilidad y la internacionalización como ejes estratégicos de crecimiento.

De hecho, en el ámbito laboral, Galletas Gullón ha superado los 2.200 puestos de trabajo, siendo buena parte de ellos profesionales de la región, y prevé llegar a los 3.000 en 2030, con un ambicioso plan de expansión que contempla la creación de 300 nuevos puestos para 2026. La compañía ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, consolidando su apuesta por el talento local y el desarrollo económico y social de la Montaña Palentina.

APOYO INSTITUCIONAL

Gullón recibirá colaboración estatal para los proyectos de desarrollo de un sistema de recuperación de desperdicio alimentario con objeto de poder volver a introducirlo en el propio proceso de producción y para la creación de una nueva instalación de valorización y gestión del desperdicio alimentario e instalaciones específicas para la reutilización en líneas de masas rotativas.

SOBRE GALLETAS GULLÓN

Galletas Gullón es uno de los principales fabricantes de galletas de Europa. Fundada en 1892 es la única empresa galletera familiar centenaria que se mantiene en el sector, presidida por Lourdes Gullón y dirigida por Juan Miguel Martínez Gabaldón. Su constante esfuerzo innovador le ha llevado a situarse como la primera empresa del sector en España y liderar la categoría de ‘galleta-salud’.

Su compromiso por la calidad, la seguridad alimentaria y la innovación ha motivado que el volumen de ventas haya experimentado un crecimiento sostenido los últimos 40 años. Sus modernas fábricas Gullón y VIDA, entre las más grandes e industrializadas de Europa, producen galletas que se exportan a más de 125 países de todo el mundo.

La facturación de Gullón en 2024 superó los 697 millones de euros y, actualmente, genera más de 2.200 puestos de trabajo directos.

Galletas Gullón enfoca su negocio desde el propósito y la responsabilidad en base a su Plan Director de Negocio Responsable contribuyendo al cumplimiento de 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ello, forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de Forética, la organización empresarial referente en sostenibilidad en España.