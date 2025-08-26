Declarada la alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas para toda la Castilla y León del 27 al 29 de agosto

(ICAL) La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León declaró desde hoy martes hasta el viernes 29 de agosto la situación de 'Alerta' para el conjunto de la Comunidad y 'Alarma extrema' por riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales de León y Zamora.

“Las predicciones más actualizadas para los días 27 al 29 de agosto indican la continuación de las condiciones meteorológicas adversas, que provocan una situación extrema de estrés hídrico de la vegetación después de numerosos días continuados con meteorología adversa”, recoge la resolución ,a la que ha tenido acceso Ical.

Además, la ocurrencia de incendios “especialmente agresivos” de estas últimas semanas “genera unas condiciones locales especialmente adversas que favorecen considerablemente el peligro de nuevos incendios forestales y el riesgo para las personas y bienes, dado el comportamiento extraordinariamente virulento con el que se están desarrollando”.

Esta situación actual de “extrema gravedad” de incendios forestales en la Comunidad ha obligado a declarar una Situación Operativa 2b desde el 11 de agosto, de acuerdo con Infocal y, ante estas circunstancias excepcionales, es necesario adoptar medidas en toda la Comunidad y, especialmente, en las zonas afectadas por incendios y sus proximidades, para la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar fuegos en estas circunstancias especiales, con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas.

Por todo ello, se ha decidido declarar por resolución 'Alerta' en todos los municipios de la Comunidad de Castilla y León por riesgo meteorológico de incendios los días 27 al 29 de agosto con la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas, de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda y se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.

Además, la resolución declara 'Alarma extrema' para los municipios más afectados por los incendios forestales de León y Zamora, donde, a las medidas anteriores, se suman las prohibiciones de usar ahumadores en la actividad apícola, del uso de maquinaria que genere o pueda generar deflagraciones chispas o descargas eléctricas y del tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos.

De esa forma, aparecen catorce enclaves leoneses en situación de ‘Alarma extrema’: Acebedo, Barrios de Luna, Boca de Huérgano, Burón, Carrocera, Encinedo, Igüeña, Murias de Paredes, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Posada de Valdeón, Riaño y Soto y Amio. En Zamora, los municipios en esa situación son Galende, Porto, San Justo y Trefacio.

