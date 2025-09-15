El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Palencia 100.000 euros y en Carrión de los Condes deja un premio de 20.000 euros

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Palencia 100.000 euros, y ha dejado en Carrión de los Condes un premio de 20.000 euros.

Oscar Benito Arsuaga es el vendedor de la ONCE que ha repartido en Palencia 100.000 euros en premios, en cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del domingo, 14 de septiembre. Oscar ha repartido estos 100.000 euros desde sus puntos de venta en la capital palentina, situados en el Centro Comercial Carrefour de Palencia y en el quiosco ubicado en la Avenida de Valladolid con Cardenal Cisneros.

Por su parte, la vendedora Ana María Alaiz Carrasco ha dejado en Carrión de los Condes un premio de 20.000 euros en un cupón del sábado, 13 de septiembre, que ha comercializado en su zona de venta de dicha localidad.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.