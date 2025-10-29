Cuatro investigados por estafar más de 5.000 € a una vecina de Saldaña

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a tres hombres de 22, 23 y 37 años y nacionalidades brasileña, boliviana y española y a una mujer de 19 años y nacionalidad española como supuestos autores de un delito de estafa. Estas cuatro personas, haciéndose pasar por trabajadores de su entidad bancaria, le enviaron un mensaje de texto informando de que tienen retenidos un total de 274 € en su banca online, facilitando además un enlace para solucionar dicho problema. Tras pinchar en el enlace, la victima accedió a una web muy similar a la de su banco, recibiendo seguidamente una llamada telefónica donde le informaban que eran del departamento de seguridad de su banco y que le iban a ayudar con el dinero que tenía retenido. Tras facilitar su clave de banca online, los cuatro investigados logran apoderarse de un total de 5.186,20 €. Al darse cuenta que había sido objeto de una estafa, la victima presentó una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil, pudiendo determinar los guardias civiles encargados de la investigación la identidad de las cuatro personas que estaban detrás de este delito.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Desde la Guardia Civil de Palencia se recuerda que nuestros bancos o cajas de ahorros no nos enviarán mensajes de texto con enlaces a páginas web o solicitando códigos personales. Debemos desconfiar de aquellos mensajes que en apariencia parecen ser de nuestro banco o caja de ahorros y que nos incitan a pinchar en un enlace para solucionar una supuesta incidencia, ya que nos redirigirán a una página web muy similar a la de nuestra entidad, desde la cual los estafadores podrán apoderarse de nuestro usuario y contraseña de banca online.