Consulta el calendario de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años de Palencia Capital y Palencia Rural

La Junta ha hecho público el calendario de vacunaciones de los niños de entre 5 y 11 años de las ZBS de Palencia Capital y Palencia Rural. El día 15 de diciembre, la carpa ubicada junto al Centro de Salud de La Puebla, acogerá la vacunación de los niños nacidos en 2010 y 2011.

El día 16 de diciembre se vacunará a los niños nacidos en 2012 y 2013. El día 17 de diciembre se convoca a los niños de Palencia Capital y Palencia Rural nacidos en 2014, 2015 y 2016. Durante estas tres jornadas, la vacunación se realizará entre las 14:00 horas y las 20:00 horas.

La jornada del día 18 de diciembre será de repesca para los niños convocados que no pudieron acudir durante la jornada que les correspondía. No deberá acudir a la vacunación, la población infantil que haya pasado la enfermedad si no han trascurrido cuatro semanas desde su diagnóstico.