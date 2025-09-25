El Consejo Local de Peñas de Palencia muestra su apoyo y solidaridad con las víctimas de las brutales agresiones del parque Isla Dos Aguas

Tras las brutales agresiones ocurridas durante las pasadas jornadas por parte de un grupo de encapuchados, desde el Consejo Local de Peñas de Palencia quieren manifestar su más firme condena "ante las brutales agresiones ocurridas en las últimas semanas en el parque Isla Dos Aguas, en las que varios hombres fueron víctimas de violentos ataques por parte de un grupo de encapuchados".

Aquí les dejamos el comunicado enviado a los medios de comunicación:

"Nos entristece profundamente que hechos de esta naturaleza tengan lugar en nuestra ciudad. La violencia nunca tiene cabida en una sociedad democrática, y menos aún cuando está motivada por prejuicios, odio o discriminación hacia personas por razón de su orientación sexual, identidad, expresión de género u otras circunstancias personales. Las Peñas somos, por esencia, un espacio de convivencia, respeto y diversidad. Creemos firmemente que la fiesta y la cultura popular sólo tienen sentido si son inclusivas, seguras y abiertas para todas las 1 25 Septiembre 2025 Consejo Local de Peñas de Palencia personas. Por ello, trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas de estas agresiones y a sus familias. Del mismo modo, expresamos nuestro deseo de que la investigación en curso permita identificar y juzgar cuanto antes a los responsables de estos hechos. Confiamos en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Justicia para que actúen con la contundencia que merece este tipo de delitos. Reiteramos que el Consejo Local de Peñas de Palencia siempre defenderá un modelo de ciudad libre de violencia y de odio, en el que la diversidad y el respeto mutuo sean valores compartidos y celebrados por todos y todas. Porque Palencia no se entiende sin sus Peñas, ni las Peñas sin una ciudad segura, igualitaria y libre para cada persona".