Concluyen las obras de adecuación del albergue-cafetería del conjunto histórico de ‘Sahagún el Viejo’ y la nueva pasarela en Paredes de Nava

La presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, acompañada por el alcalde de la localidad, Luis Calderón, el diputado del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, Javier Villafruela, el gerente del Consorcio, José Manuel Frechilla y el jefe de sección y responsable del canal, Miguel Ángel Rubio Gómez, ha visitado las obras de mejora, ya finalizadas, que permitirán la próxima apertura como albergue-cafetería del edificio ubicado en el conjunto histórico de Sahagún el Viejo o el Real, en el término municipal de Paredes de Nava.

Las obras han contado con un presupuesto total de 90.889 euros, de los cuales 48.000 euros se han destinado a la adecuación del edificio y 42.899 euros a la instalación fotovoltaica.

VALOR PATRIMONIONAL. El conjunto de “Puente Sahagún El Viejo”, también conocido como las “Casas del Rey”, se sitúa en el Ramal de Campos del Canal de Castilla, dentro del sitio histórico de Sahagún el Real. Está formado por el puente, la dársena, el antiguo almacén de granos, una vivienda con patio y la ermita de Sahagún el Real. Se localiza fuera del núcleo urbano y es accesible desde la carretera provincial PP-9531, en dirección a Frechilla. En el lado opuesto al puente se conservan además las trazas de un edificio que, según las referencias históricas, pudo albergar una antigua hospedería.

Este enclave tuvo una importancia estratégica en la historia del Canal de Castilla. Concebido para el transporte del cereal hacia la cordillera cantábrica, el canal inició su construcción en 1753 en Calahorra de Rivas, llegando un año después a Sahagún el Real, donde las obras se detuvieron temporalmente. En 1759 se reanudaron desde Alar del Rey hasta conectar ambos tramos en 1791, fecha en la que comenzaron a ponerse en funcionamiento los tramos excavados. Sahagún el Real fue así el punto de inicio del recorrido hacia Alar del Rey y un destacado puerto de embarque de los cereales de Tierra de Campos hacia el norte, función que se

mantuvo hasta la llegada del canal a Palencia (1804), Valladolid (1831) y Medina de Rioseco (1849). Durante este periodo de máxima actividad se construyó el conjunto de las “Casas de Sahagún el Real” para dar servicio y alojamiento a los comerciantes.

LA OBRA. Para la puesta en uso de la vivienda como albergue turístico con cafetería, se han llevado a cabo dos actuaciones principales: la adecuación del edificio al nuevo uso y la instalación de un sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica, configurando un edificio energéticamente autónomo.

La intervención en la vivienda se ha realizado siguiendo los criterios de las Cartas de Restauro, priorizando actuaciones de mínimo impacto que permitan reutilizar edificios ya rehabilitados. Se han ejecutado trabajos de mantenimiento, consolidación y reparación que, en su conjunto, permiten actualizar y completar las instalaciones sin modificar la distribución existente, salvo la adecuación de los aseos para garantizar la accesibilidad.

ACTUACIONES REALIZADAS. Entre las actuaciones realizadas destacan el retejado del edificio; la reparación y mantenimiento de la madera y la carpintería; la reforma y redistribución de los aseos; la reparación de la pavimentación del patio; la restauración de los revestimientos exteriores de cal; trabajos de pintura; la instalación de un termo eléctrico para agua caliente sanitaria; un sistema de calefacción mediante estufas de pellet con canalización de aire; y la colocación de luminarias LED y de emergencia.

El edificio comprende 239 metros cuadrados útiles, distribuidos en dos plantas. En la planta baja se ubican el vestíbulo de acceso, la escalera, la cocina, la cafetería, el salón-comedor, un aseo y un almacén. La planta superior alberga cuatro habitaciones con capacidad para 16 plazas y dos baños. El conjunto se completa con un patio de 300 metros cuadrados.

SOSTENIBLIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE. Para el suministro eléctrico se ha instalado un sistema de energía solar fotovoltaica con baterías de acumulación y un generador de apoyo. La instalación está compuesta por 28 placas fotovoltaicas monofásicas de 585 Wp, 12 baterías de litio de 4,8 kWh (57,6 kWh de capacidad total) y un generador diésel de apoyo de 6,5 kW, conectado a través de tres inversores híbridos de 11 kW cada uno.

Las placas se han colocado sobre una marquesina metálica de 15 por 5 metros, que además proporciona sombra a seis plazas de aparcamiento. La producción anual estimada es de 22.000 kWh, suficiente para el funcionamiento autónomo del albergue, con posibilidad de ampliación futura gracias al carácter modular de la instalación.

NUEVA PASARELA PEATONAL. Por otro lado, la comitiva también ha visitado la nueva pasarela peatonal bajo el conocido como ‘Puente del Deseo’, punto en el que la carretera autonómica que une Paredes de Nava y Frechilla cruza el Canal de Castilla, dentro del término municipal de Paredes de Nava por El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla. La actuación ha contado con un presupuesto total de 50.454,27 euros

Esta actuación permite recuperar la continuidad de los caminos de sirga, uno de los principales activos turísticos del Canal de Castilla. Estos caminos, que suman 207 kilómetros, constituyen una vía peatonal y ciclista accesible para todos los públicos. No obstante, en determinados tramos su trazado se ve interrumpido por infraestructuras viarias, como ocurría en este enclave, donde caminantes y ciclistas debían desviarse y cruzar la carretera en una curva con escasa visibilidad.

Con la nueva pasarela se elimina dicho desvío y el peligroso cruce de la carretera, garantizando la continuidad del recorrido de forma segura.

La solución adoptada ha sido la ejecución de una pasarela peatonal con estructura metálica articulada y en voladizo, de 20 metros de longitud total distribuidos en tres subtramos: un tramo inicial con estructura soporte anclada al terreno natural, un tramo central en voladizo anclado al estribo del puente sobre la carretera P-924 y un tramo final, también en voladizo, con anclajes sobre el terreno natural. La infraestructura dispone de un ancho útil transitable de 1,30 metros y un gálibo practicable mínimo de 2,60 metros respecto al arranque del arco del puente.

El firme se ha ejecutado mediante entablado antideslizante, con lamas de madera de pino silvestre tratadas en autoclave M3 con agentes fungicidas e insecticidas. Asimismo, se ha instalado una barandilla de protección compuesta por postes metálicos con acabado en esmalte negro forja y cordones de acero inoxidable con tensores.

El uso de la pasarela es exclusivamente peatonal, con tránsito ciclista restringido por motivos de seguridad, dado el ancho disponible y el posible cruce de usuarios.

Otras actuaciones para la continuidad de los caminos de sirga. Esta intervención se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones impulsadas por el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla con el objetivo de eliminar obstáculos en los caminos de sirga, mejorar la conexión entre ambas márgenes del Canal y facilitar el acceso a los principales recursos turísticos.

Entre las actuaciones destinadas a eliminar obstáculos destacan la construcción de pasarelas peatonales bajo puentes de carreteras en los cruces con la CL-615 (tramo común con el Camino Lebaniego Castellano y la ruta europea EuroVelo 1), la P-953 en Fuentes de Nava y la P-224, todas ellas ya finalizadas. Asimismo, se ha ejecutado una actuación similar bajo el puente del ferrocarril en Grijota, integrada en la mejora del parque urbano, y se está desarrollando otra intervención, con una solución técnica diferente, bajo el puente de la carretera PP-9001, conocido como puente de Las Arcas, en el término municipal de Palencia.

En cuanto a la mejora de la conexión entre márgenes, se han realizado actuaciones en los puentes históricos de Becerril de Campos, Villaumbrales y Valdemudo, todas ellas concluidas, y en el puente de la esclusa 33 en Villamuriel de Cerrato, actualmente en ejecución.

Por otro lado, se han llevado a cabo actuaciones de mejora del acceso a recursos turísticos en el embarcadero de Carrecalzada y en el acueducto de Abánades, en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), ya finalizadas.

El conjunto de estas actuaciones suma un presupuesto de 653.876 euros y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, cuyo presupuesto total asciende a 2 millones de euros.

El Plan se estructura en cuatro bloques de actuación: mejora de la continuidad de los caminos de sirga, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones turísticas del Canal, digitalización y mejora de edificios, promoción y señalización

CONVENIO DE COLABORACIÓN. Para agilizar la ejecución de las actuaciones, el Ayuntamiento de Paredes de Nava y el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla suscribieron en diciembre de 2024 un convenio de colaboración. En base a este convenio el Ayuntamiento, como titular de la concesión demanial de las instalaciones, ha asumido la redacción de los proyectos técnicos, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras. Por su parte, el Consorcio se ha encargado de la contratación y financiación de las actuaciones con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Canal de Castilla. Con esta intervención se refuerza la puesta en valor del Canal de Castilla y se avanza en la recuperación de su patrimonio histórico, impulsando un modelo de turismo sostenible y de calidad en el medio rural palentino.