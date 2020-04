Comunicado de las familias de los alumnos de la Escuela Infantil "Infanta Sofía"

El comunicado traslada la incertidumbre de este colectivo tras la renuncia de la Fundación San Cebrián a seguir gestionando el centro y la decisión del consistorio a no asumir la gestión al no ser de su titularidad.

"El colectivo de familias de alumnos de la Escuela Infantil “Infanta Sofía”, ubicada en el Polígono Industrial “San Antolín”, manifiestan su incertidumbre ante las últimas noticias sobre la citada Escuela Infantil, en cuanto a su continuidad para el próximo curso.

La gestión de esta Escuela Infantil se viene desarrollando a través de la Fundación San Cebrián, entidad que expresa que incurre en déficit, pero que sigue matriculando alumnos para el curso 2019/2020. En el mes de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Palencia publicó su intención de municipalizar la Escuela Infantil “Infanta Sofía”, quedando tal intención plasmada en el Presupuesto General del año 2020.

Las familias ante la situación expresada nos quedamos entre dos entidades, que no dan respuesta a nuestras dudas e incertidumbres, a pesar de intentar por nuestra parte saber la situación a la que nos enfrentábamos por todos los medios, presentando formalmente un escrito ante el Ayuntamiento del que no obtuvimos respuesta. Actualmente, la Fundación San Cebrián nos comunica su intención de no continuar con la actividad de la Escuela Infantil, y asimismo el Ayuntamiento de Palencia manifiesta su falta de interés en la municipalización de la misma.

Una veintena de familias nos enfrentamos al próximo curso sin Escuela Infantil a la que llevar a nuestros hijos, afectando esto a la conciliación familiar y laboral, y con el pesar de no continuar con el proyecto en el que creímos para la educación de nuestros hijos. Esperamos una respuesta por parte de Ayuntamiento y Fundación San Cebrián, para la continuidad de la actividad de la Escuela Infantil “Infanta Sofía”, atendiendo a las inquietudes de estas familias en cuanto a nuestro futuro y posibilidades de conciliación para el próximo curso"