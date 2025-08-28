Comienza "Palencia de Tapas"

La Asociación de Hostelería de Palencia anuncia la celebración de "San Antolín 2025, “Palencia en Tapas", un evento que busca destacar la oferta gastronómica de la ciudad y que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de las mejores creaciones culinarias. Este evento se llevará a cabo del 28 de agosto al 4 de septiembre, y contará con la participación de varios establecimientos de hostelería que ofrecerán sus tapas exclusivas. La iniciativa está organizada por la Asociación de Hostelería de Palencia y cuenta con la colaboración de Alimentos de Palencia.

Establecimientos participantes en "Palencia en Tapas":

• Restaurante Maño

• La Parrilla de Don Jamón

• Restaurante La Traserilla

• Restaurante Gloria Bendita

• Bar La Galería

• Restaurante San Remo

•Hotel Rey Sancho

• Restaurante Coyanza

• Bar Adrián

• Picogallo Gastrobar

• Hotel Castilla Vieja

• Basi Cervecería

• La Cervecería San José

• Y Un Cuerno

• La Isla Urbana

• Bariloche Bar

• Bar Canela en Rama

*Las tapas se servirán hasta fin de existencias en cada uno de los establecimientos.