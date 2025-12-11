El Club de calidad “Alimentos de Palencia” crece con nueve empresas adheridas y alcanza las 175

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado delegado del área de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez ha presidido hoy la 45ª Comisión de la marca “Alimentos de Palencia”, que ha dado el visto bueno a la incorporación de nueve empresas que se unen así a la familia de productos de calidad “Alimentos de Palencia”, del que la institución provincial es promotora y gestora.

Las nuevas empresas productoras son: J.J. Foodie de Aguilar de Campo con sus productos picantes, Miel Valdesú de Castrillo de Onielo con diversos tipos de mieles en distintos formatos, Sabor de Castilla de Palencia con elaborados cárnicos, y Taberna Tres Hermanos de Móstoles (Madrid) con varios platos preparados (elaborados en Palencia).

En el sector de hostelería entran a formar parte del Club: la Despensa del Cerrato de Baltanás, Restaurante 19 de Palencia, Cantina Sofía de Barrios de la Vega y La Parrilla Don Jamón de Palencia.

Y en el sector de comercio minorista se adhiere un nuevo estable-cimiento: Casa Benito de Carrión de los Condes.

Con todo ello, los datos actuales del CLUB DE CALIDAD ALIMENTOS DE PALENCIA, cuenta ya con 175 empresas, de los cuales 117 son productores, con un total de 866 productos (593 Banda Azul y 273 Banda Dorada), 42 establecimientos hosteleros y 16 comercios minoristas de alimentación.

Cabe recordar que, la categoría de Banda Azul se otorga a los productos pertenecientes a la marca Alimentos de Palencia con una buena imagen empresarial, que satisface las expectativas de sus clientes o consumidores e identificables como productos agroalimentarios originarios de la provincia.

Y la Banda Dorada, se plantea como un referente hacia las empresas enmarcadas como Banda Azul como distinción a aquellas que tienen reconocida la calidad o singularidad de sus productos.

LA COMISIÓN. La Diputación cuenta con la asistencia técnica del Centro Tecnológico del Cereal (Cetece) en esta Comisión de Decisión de la Marca, representado por su presidente, Javier Labarga, en la gestión de la misma, así como para el asesoramiento a productores, hostelería y comercio minorista y apoyo en actividades de promoción. Desde en Cetece se envían solicitudes e información a las empresas demandantes, se recopila la documentación, se realizan auditorías externas e informes de auditoría de las empresas solicitantes, y se gestiona el registro de empresas. En la reunión además de los técnicos de ambas partes, estuvo presente también el representante de las empresas productoras del Club, Manuel de Prado y el presidente de la unión de consumidores de Palencia, Alberto Arzúa.

En la Comisión se analizaron un total de 38 expedientes de los diferentes sectores que engloba el Club de Calidad: producción/transformación, restauración y comercio mino-rista de alimentación. Se renovaron 13 empresas de la marca, de las cuales 6 son productores, 4 de hostelería y 3 comercios y se dio cuenta de que en 2025 hay dos empre-sas más en el Club, y 54 productos a mayores con bandas de calidad (22 doradas y 32 azul).