La climatología de la pasada noche mejora el estado de los incendios de Palencia

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, destacó que la favorable climatología durante la noche permite a estas horas tener una situación “mejor” que en las jornadas anteriores en los incendios de la provincia. Recordó que el fuego de Resoba bajó a nivel 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y “no ha tenido ningún problema”, mientras que el de Brañosera, que afecta al Golovar, cuenta con medios de Palencia y Cantabria, con la movilización de un medio aéreo que está actuando a lo largo de la mañana para intentar extinguir el incendio definitivamente.

Igualmente, se refirió al fuego de Boca de Huérgano, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, que ayer se introdujo en Palencia por dos focos: en la zona del Collado de la Cruz Armada y en Mazobre, en cuyo vuelo matinal se ha observado que no tenía llama activa. Sin embargo, en el primero de los focos se está actuando con medios terrestres a través de tres bulldozers.

Incendio Canalejas-Guardo

Por su parte, en el incendio de Canalejas-Guardo, que se inició en esta localidad leonesa y pasó a la provincia palentina, Rubio subrayó que “ha mejorado durante la noche y se está actuando sobre él sin mayores problemas y sobresaltos, todo lo contrario que en los días anteriores”.

Al respecto, señaló que esta mañana ha mantenido una reunión con la directora general de Vivienda, María Pardo, en la localidad de Guardo, para “tratar de paliar los desperfectos” producidos por el fuego el domingo en San Pedro de Cansoles, donde ardieron varias viviendas. En este sentido, Rubio destacó que, en esta localidad, “las casas de las tres familias que viven durante todo el año de forma continua se encuentran en buen estado”, con lo que “ahora se intenta restituir servicios como la electricidad y el agua”.

El delegado territorial expresó que las gestiones efectuadas con Iberdrola garantizan que el suministro eléctrico se restablecerá a lo largo de esta semana; mientras que el Ayuntamiento de Guardo, al que pertenece esta pedanía, trabaja en el servicio de agua para que las familias “puedan volver lo antes posible”. Durante el encuentro, la directora general ha informado de todas las ayudas que “se van a poner en marcha para apoyar a las familias que han visto afectadas sus domicilios”.