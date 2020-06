PP y Ciudadanos registran una moción de censura contra la alcaldesa de Guardo

La noticia política de la jornada la encontramos en Guardo. Los seis concejales del PP y los dos de Ciudadanos, actual socio de gobierno del PSOE, han registrado una moción de censura contra la alcaldesa del municipio, Gemma San Félix.

El sesión donde se abordará esta moción se celebrará el día 15 de junio a las 12:00 horas. En declaraciones Onda Cero, el actual portavoz del PP en el consistorio y previsible futuro alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco Muñiz, afirma que el “el tiempo ha dado la razón y la coalición entre PSOE y Ciudadanos no podía durar mucho tiempo".

En este año de mandato, Blanco Muñiz, considera que ha quedado patente que los concejales socialistas no tenían “capacidad de gestión” ni un “proyecto de futuro”. El que fuera alcalde de la localidad norteña y que espera recuperar el bastón de mando, asegura que “el equipo de gobierno ha hecho únicamente las actuaciones que ya estaban comprometidas durante su mandato” dejando sin realizar gestiones en materia como pastos, leñas, no adjudicación del matadero, no han continuado las gestiones con proyectos de promoción industrial o no ejecutado obras ya adjudicadas como el soterramiento de contenedores.