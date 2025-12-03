El cineasta belga Olivier Smolders recibe hoy el Águila de Oro Internacional del AFF

Olivier Smolders, cineasta belga que cuenta con una dilatada trayectoria, recibirá esta tarde el Águila de Oro Internacional del Aguilar Film Festival en el transcurso de una gala que comenzará a las 20 horas en el Cine Amor. Con este galardón, la cita cinematográfica aguilarense quiere poner en valor la figura de este autor de culto que comenzó su andadura a mediados de los años ochenta y que acumula un total de 19 películas, entre las que el cortometraje tiene un protagonismo indiscutible.

Su formación como filólogo y la influencia de su entorno familiar, con un padre escultor y un hermano pintor, se dejaron notar en su estilo cinematográfico desde sus primeras obras, que habitualmente parten de fuentes literarias y tienen un acusado componente pictórico. En ellos aborda temas diversos, aunque hay algunos como la espiritualidad, la violencia, la locura, la memoria o el erotismo que se repiten con frecuencia. Algunos críticos le definen como un cineasta sobrio, con una puesta en escena rigurosa y bellas composiciones en blanco y negro, una descripción que se antoja tan cierta como parcial y que quizá se debe al éxito de su obra temprana.

Con uno de sus primeros cortos, Adoration (1987), recorrió infinitud de festivales en todo el mundo, y su díptico formado por La philosophie dans le boudoir y Ravissement (1991) es famoso en contextos francófonos. Sublime o grotesco, moderado o exagerado, el cine de Smolders es siempre muy intenso. En él existe una tensión entre su buen gusto fílmico y su atracción por depravaciones mentales, asesinos en serie, cuerpos descuartizados y sexualidad explícita. En realidad, Smolders es un hombre lleno de contradicciones, y su cine también, pero es precisamente en ese contraste donde radica su fuerza.

Si en los primeros 15 años de su filmografía predominan las adaptaciones literarias y las reflexiones sobre el arte, con la llegada del nuevo siglo se abrió a nuevos territorios y amplió sus temas, siendo autor de una filmografía muy variada en contenido y forma, en la que explora con frecuencia a través del género documental. Es en este periodo cuando dirige su único largometraje de ficción, titulado Nuit noire (2005).

RETROSPECTIVA. La entrega del premio a Smolders será al comienzo de la primera sesión del ciclo que el AFF dedica este año al autor. Este apartado incluye cuatro pases que se proyectarán entre hoy, miércoles 3, y el viernes 5, y en los que se podrá ver una selección de trece de sus obras, rodadas entre 1987 y 2022. Entre sus creaciones más recientes han sido programados los filmes La légende dorée (2015), Axolotl (2018) y Masques (2022), con el que Smolders ganó en la 34 edición del AFF.

Con este reconocimiento, Smolders añade su nombre a un palmarés en el que también están presentes la cineasta lusa Rita Azevedo y los franceses Vincent Macaigne y Eugène Green. Como el resto de los homenajeados, el director belga también tendrá su propio árbol en Aguilar. La plantación tendrá lugar hoy a las 14 horas.

AGUILAR INDUSTRY HALL Y RESTO DE LA PROGRAMACIÓN. Cabe mencionar, por otro lado, que ayer se inauguró en el Espacio de Arte Al Socayo la exposición Cualquier tiempo pasado…, del artista aguilarense Kiko Calvo, una muestra comisariada por Adrián Segura que recoge una serie de dibujos relacionados con el mundo del cine y con personajes emblemáticos de la década de los años ochenta.

Asimismo, tras un breve parón, hoy se retoman las actividades del Aguilar Industry Hall con un seminario de cine gráfico impartido por Paco Cavero, dibujante de cómics y animador durante varios años en Robot Dreams, y otro de vestuario en relación con el arte que correrá

a cargo de Alberto Valcárcel. Además, el director artístico del AFF, Jorge Rivero, mantendrá un encuentro con el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos y del Instituto Augusto González Linares de Santander para explicar cómo se organiza un festival. Esta programación, especialmente diseñada para el público profesional, está abierta a todo el mundo.

Continúan, además, las proyecciones para el público infantil escolar y el ciclo De Campo, la categoría que pone su mirada en el medio rural desde diferentes perspectivas. Este año son 15 los trabajos integrados en este concurso, seis de ellos españoles. Entre las obras internacionales son mayoritarias las producciones europeas, aunque también han sido seleccionados cortos procedentes de América Latina y Filipinas.

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

10:00 / Fundación Santa María la Real / Seminario de VFX con Xavier Oyarzábal

10:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 3

11:30 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 3

12:00 / Fundación Santa María La Real / Seminario de vestuario con Alberto Valcárcel

13:30 / Hotel Valentín / Vermú con cineastas

14:00 / Plantación de árbol y descubrimiento de placa Olivier Smolders

16:30 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 3)

18:00 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 4)

20:00 / Cine Amor / Ciclo Olivier Smolders 1 y entrega premio Águila Oro Internacional

22:00 / Cine Amor / Ciclo Olivier Smolders 2

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

10:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 4

11:30 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 4

10-14:00 / Fundación Santa María La Real / Taller sonido de Pelayo Gutiérrez

13:30 / Hotel Valentín / Vermú con cineastas

16:30 / Cine Amor / Nexo Ficx Gijón

18:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 1)

20:00 / Cine Amor / Sección Oficial (bloque 2)

22:00 / Cine Amor / Ciclo Olivier Smolders 3