Cinco bares del Seminario señalan a un hostelero como causante de los incumplimientos de la normativa COVID

Por culpa de uno pagan todos. Tras el conocerse que el pasado sábado, la Policía Local y Nacional tenía que desalojar la plaza de la parte baja de la zona de El Seminario por encontrarse más de 170 jóvenes, cinco establecimientos de hostelería de la zona han remitido un escrito al Ayuntamiento de Palencia para desmarcarse de estas actitudes poco cívicas y señalar como la culpable de este tipo de incidentes a la gestión que realiza un hostelero propietario de cuatro establecimientos ubicados en la zona. Aquí les dejamos el comunicado, trasladado a Onda Cero Palencia, remitido al Alcalde de Palencia, Jefe de la Policía Municipal y Jefe del Parque de Bomberos.

"Tras el acontecimiento acaecido el pasado sábado 26 de diciembre 2020 en esta zona de ocio (El seminario), nos vemos obligados a mostrar nuestro descontento por dicha situación y mostrar nuestra preocupación, dada la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando, y queremos mediante este escrito buscar posibles soluciones para que no se vuelva a producir. Los aquí reunidos llevamos muchos meses cumpliendo responsablemente con todas las medidas impuestas por las autoridades para dar seguridad sanitaria a nuestros clientes y a nosotros mismos, con el fin de evitar la propagación del virus, ya que entendemos que debemos hacerlo, ya no normativamente, sino responsablemente. En vista de lo que ocurrió el pasado sábado en nuestra zona, con la intervención de los cuerpos de seguridad local y nacional para desalojar a un numeroso número de jóvenes que se ubicaban en dicha zona de ocio y tras reunión mantenida, hemos llegado a las siguientes conclusiones que queremos hacerles llegar, dada la preocupación que tenemos como representantes de nuestros negocios de ocio y parte afectada. En la zona de ocio de “El Seminario” a parte de nuestros negocios se encuentran cuatro negocios más pertenecientes todos al mismo responsable (RAMÓN NEGUERUELA).

Desde el inicio de la reapertura de la hostelería, tras el confinamiento total, la llamada “nueva normalidad” hemos ido cumpliendo responsablemente con todos los cambios de normativa aplicados a fin de la marcha correcta de nuestros establecimientos, por el bienestar de salud de todos, tanto de nuestros clientes como de nuestros trabajadores y de nosotros mismos. Desde la reapertura hemos observado, además, que este señor Ramón Negueruela, realiza una serie de irresponsabilidades, a nuestro parecer, que perjudican la marcha normalizada de nuestros locales, creándonos una tensión continúa para poder ejercer nuestro cometido con total responsabilidad.

Tales irresponsabilidades, como tener una barra fija a pie de alguno de sus establecimientos, ocasionando un cúmulo de gente haciendo cola para ser servidos, cola que hace que se encuentre a la puerta de algunos de nuestros negocios y nos haga más complicado controlar el aforo a la puerta de nuestros locales, así como servir las bebidas en vasos de plástico, lo que ocasiona que muchos jóvenes, de su clientela, deambulen por la plaza con su vaso de plástico sin tener un lugar para sentarse, tal y como exigen las normas de seguridad, ya que no se puede consumir de pie y están prohibidos los denominados botellones, esto afecta también directamente a nuestros negocios porque muchos de esos jóvenes buscan “alojamiento” para tomarse su bebida en las terrazas de nuestros negocios, en el mejor de los casos, teniendo que desalojarlos, y en el peor de los casos en las inmediaciones de los mismos, ocasionando una aglomeración de gente que nosotros no tenemos e intentamos evitar a toda costa, continuamente, además del peligro que ocasiona el tener que desalojar dicha aglomeración de nuestras puertas, debido a la situación de embriaguez de muchos de los jóvenes. Nos consta que este señor es responsable de otro negocio que también ha infringido las normas de seguridad, ese mismo fin de semana, por lo que entendemos que quizás no haya sido algo puntual el hecho ocurrido en la zona donde tenemos nuestros negocios y que evidentemente nosotros no somos los responsables porque CUMPLIMOS.

Con tales circunstancias y el hacer irresponsable de este señor, repetimos, propietario de cuatro de los locales de la zona del seminario donde observamos irregularidades en su forma de actuar, queremos expresar nuestra preocupación sobre los hechos ocurridos, así como la incertidumbre de que siga actuando de la misma manera, creando crispación entre el resto de los responsables de los establecimientos que si damos un trato garantizando todas las medidas higiénico sanitarias impuestas, por lo que, SOLICITAMOS Se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma y se nos permita una reunión, a la mayor brevedad posible, con los responsables en seguridad ciudadana a fin de intentar buscar soluciones para solventar este problema que consideramos grave, ya no sólo por la marcha normalizada de nuestros negocios, sino porque somos conscientes de la situación sanitaria en la que estamos y los riesgos que ocasionan estos hechos irresponsables, más si hablamos de la salud de lo que más cuidamos que es nuestra clientela y la de nosotros mismos, y teniendo en cuenta el gran esfuerzo que tenemos que realizar día a día y la mala reputación que nos origina este tipo de situaciones, situaciones que nos indignan".