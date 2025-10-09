Chefs y responsables de restaurantes de Europa, Asia, África y América conocen los productos de "Alimentos de Palencia"

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez y la responsable de ICEX en Castilla y León, Lidia Rodríguez, han recibido hoy en el Palacio Provincial a los 11 integrantes de la misión inversa organizada en el marco de un convenio con ICEX España Exportación e Inversiones, un viaje experiencial que facilita el contacto con los productores locales a propietarios, chefs ejecutivos, directores y responsables de restaurantes de Europa, Asia, África y América.

Los integrantes de esta misión forman parte del amplio grupo de prescriptores que ICEX España Exportación e Inversiones llevó a San Sebastián Gastronomika 2025, que finalizó ayer, y en el que “Alimentos de Palencia” ha estado presente con siete productores, degustaciones y la participación de chefs de prestigio como Martín Berasategui.

Esta acción supone un paso más en la firme apuesta de la Diputación por la promoción exterior del sector agroalimentario palentino, con el objetivo de reforzar su actividad comercial y abrir nuevos mercados internacionales.

La misión inversa se desarrolla entre hoy y mañana, y cuenta con la presencia de 11 propietarios, chefs ejecutivos, directores y responsables de restaurantes de Europa, Asia África y América procedentes Corea del Sur, Chile, Noruega, Islandia, Hungría, Polonia, Francia, Italia, Malta, Países Bajos y Marruecos.

La primera parada de la expedición ha sido en el Palacio Provincial donde tras la recepción oficial, los integrantes han participado en una cata de cuatro productos que han estado presentes en San Sebastián Gastronomika 2025. Se trata de Quesos Cerrato, Quesos Campos Góticos, Delicatessen Mavimar y Miel El Camino.

Tras acabar la estancia en el Palacio provincial, han iniciado un recorrido por cuatro empresas palentinas integrantes de Alimentos de Palencia y seleccionadas por su capacidad exportadora y su trayectoria internacional. Hoy será el turno de Selectos de Castilla y Morcillas de Villada, mientras que mañana conocerán Cascajares y Merpacífico. Estas firmas son un referente de calidad y tradición, y han participado en ferias internacionales como Sirha Lyon y en ediciones anteriores de Gastronomika.

La presidenta ha destacado que "esta acción refleja nuestro compromiso con la internacionalización de la economía provincial y con la defensa de nuestros productores, que compiten en los mercados más exigentes gracias a la calidad y autenticidad de sus elaboraciones. Traer a prescriptores internacionales a Palencia es la manera más directa y efectiva de mostrar la fuerza de nuestra marca 'Alimentos de Palencia' y abrir puertas a nuevas oportunidades comerciales en todo el mundo".

La Diputación de Palencia, en coordinación con ICEX, asume la organización logística completa de la visita, incluyendo desplazamientos, alojamiento, manutención, acompañamiento, servicio de traducción y programación de agendas para que los profesionales internacionales conozcan de primera mano la diversidad y excelencia de la producción agroalimentaria de Palencia.

Asimismo, se garantizará la atención en inglés y se elaborará una memoria técnica y económica que recoja el desarrollo y los resultados de la misión, así como la valoración de las empresas participantes.

La misión inversa vinculada a Gastronomika 2025 se enmarca en los programas “Foods and Wines from Spain Academy” y “Restaurants from Spain” y consolida la cooperación institucional para situar a Palencia como referente de la gastronomía y la calidad agroalimentaria.