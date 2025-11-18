El Centro Cultural Provincial acoge el 20 de noviembre el encuentro literario con Jorge Díaz Cortés

La Diputación de Palencia continúa desarrollando la programación de una nueva edición del ciclo de encuentros literarios y presentaciones de libros ‘De Varia Literaria’, que este año vuelve a reunir a destacados autores y propuestas editoriales de actualidad.

Tras el éxito de la primera sesión, celebrada el pasado 10 de noviembre con la presentación del libro ‘La Olmeda. Un universo Renacido’, a cargo de Rafael Martínez, el ciclo prosigue este jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Provincial, con un encuentro literario protagonizado por Jorge Díaz Cortés, integrante del conocido seudónimo Carmen Mola.

ÚLTIMA SESIÓN DEL CICLO: 27 de noviembre. ‘De Varia Literaria’ concluirá el 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Palacio Provincial, con la presentación del libro: Las Memorias de Santiago Rodríguez Díez, ¿el primer alcalde comunista de España? (Baltanás 1890 – México 1974). El acto estará dirigido por su autor, Juan José Barrero Menéndez, licenciado en Geografía e Historia y profesional del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR INVITADO: JORGE DÍAZ CORTÉS. El autor Jorge Díaz Cortés (Alicante, 1962) es escritor y guionista de televisión, además de ser uno de los tres integrantes del exitoso seudónimo literario Carmen Mola. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el ámbito televisivo, donde ha dirigido programas como Tan Contentos, El Club de los Listillos o La noche prohibida. También ha participado como guionista en numerosas series de ficción, entre ellas Hospital Central, El don de Alba, Ciega a citas, Víctor Ros o Acacias 38.

En 2009 publicó su primera novela, Los números del elefante, iniciando una carrera literaria que lo ha llevado a publicar diversas obras en editoriales de gran prestigio. Sus novelas, inscritas en el género best-seller, han sido traducidas a varios idiomas, como el italiano y el polaco.

Como miembro del colectivo Carmen Mola, fue galardonado con el Premio Planeta 2021 por la novela La Bestia, escrita junto a Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.