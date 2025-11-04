Los CEAS inauguran el curso en Palencia con 2.707 personas matriculadas

Los Centros de Acción Social han iniciado la andadura del curso con el tradicional acto inaugural en el Teatro Principal de Palencia, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y de las concejalas de Bienestar Social y de Mayores, Charo García y Marimar Rodríguez, respectivamente.

Un curso, que formalmente ha comenzado el pasado 6 de octubre con un incremento de matrícula respecto al año anterior al contar en su haber con un total de 2.707 personas matriculadas, 65 más que en 2024.

Concretamente, de ellos 1.107 matriculados pertenecen a la zona Miguel de Unamuno (Avd. de Madrid- 229 personas; Centro Social El Carmen- 272; Centro Social Santiago- 277 personas; Centro Social Miguel de Unamuno- 277; Espacio Digital- 54), 806 a la zona de San Juanillo (Centro Social Jesús Paredes-273 personas; Centro Social El Cristo- 140; Centro Social Ave María- 130; Centro Social Pan y Guindas- 263) y los 794 restantes a la zona Fernández Nieto, repartidas en 145 en el Centro Social de Allende el Río, 40 en el EFIDES y 640 en el José María Fernández Nieto.

Cabe recordar que en la presente edición se han ofertado más de 140 propuestas que abarcan unas 60 disciplinas y un total de 3.500 plazas con el objetivo de fomentar la socialización, el aprendizaje a lo largo de la vida, combatir la soledad no deseada y mejorar el bienestar físico y mental de los ciudadanos.

El programa, que lo ejecutan 37 profesores asociados a la Universidad Popular a través del convenio que el Ayuntamiento de Palencia tiene suscrito con la entidad, cuenta con novedades como los cursos “Conocer y reconocer una obra de arte”, “Eutonia: Equilibrio cuerpo y mente” o “Paseando por la ciudad: patrimonio y naturaleza”. Comentar que, una edición más, los talleres relacionados con la actividad física son los que cuentan con un mayor número de inscritos y que las redes sociales municipales cada vez son más utilizadas para informarse sobre este programa por parte de este sector de la población. Para este curso 2025/2026 se mantienen además la escuela de crianza y las actividades trimestrales y anuales con muy buena aceptación.

En el acto, al que también asistieron varios miembros de la corporación municipal, se ha podido disfrutar de la representación del espectáculo "El arte de Danzar".