Castora Herz lanza una campaña de financiación colectiva para editar su primer LP

El productor y creador sonoro palentino Castora Herz ha puesto en marcha la campaña de crowdfunding en goteo.org para lanzar ‘Cien años de Castora’, su primer álbum de larga duración. Un proyecto musical profundamente ligado al territorio, la memoria y la cultura popular de Castilla y León desde la folktrónica, el encuentro entre las músicas de raíz tradicional, la música electrónica o la urbana. El disco nace como homenaje a su abuela, Castora Hernández Raposo, nacida en 1925 en la Tierra de Campos y que este 2025 hubiera cumplido 100 años. Trascendiendo este aniversario, se convierte en un reconocimiento a todas esas personas anónimas que han sostenido la identidad cultural de nuestros territorios a través de los usos, los saberes, las tradiciones y, por supuesto, las canciones. Tras más de diez años viviendo fuera de Castilla, tanto en Europa como en Latinoamérica, el proyecto Castora Herz nace en Berlín en 2019, junto al sello discográfico Samain Music, ambos con la inquietud de llevar las músicas tradicionales de la Península Ibérica a la pista de baile. Ese profundo proceso de regreso personal y artístico a su tierra natal desemboca en este trabajo, grabado y producido íntegramente en Ampudia (Palencia), a los pies de su castillo.

La música de Castora Herz, y este ‘Cien años de Castora’ como máximo exponente de su sonido, se construye a partir de ritmos y melodías tradicionales de Castilla y León —jotas, seguidillas, agarraos, titos, charros, ajechaos o corridos— reinterpretados desde la electrónica actual mediante sintetizadores, samplers y producción digital. Como define el propio Castora Herz: “La folktrónica mezcla música tradicional con electrónica actual, no es nostalgia, es transformación, es raíz y futuro en un mismo pulso”. El álbum está compuesto por 15 cortes y cuenta con la participación de numerosos artistas, entre ellos Delameseta, Cristina Len, María Alba (El Naán), Yoel Molina (Casapalma), Miguel “Sator” Sánchez, Diego Baeza, María Sotelo, Kike Arias, Laura Olivar, Eva Llorente, Alfredo del Romero, Sergio López o Pantxo Sánchez, entre otro muchos, además de voces populares ligadas al territorio. La producción se completa con mezcla de Sergio Pérez García, masterización de Tom Woodhead (Hippocratic Mastering, Inglaterra) y diseño gráfico de Noelia Maeso. La campaña de crowdfunding en goteo.org propone una serie de recompensas vinculadas a la cultura y al territorio, desde ediciones especiales del disco en CD o vinilo o material gráfico exclusivo, hasta talleres colectivos, catas de vino, experiencias culturales o incluso sus diferentes formatos de directo. Con ‘Cien años de Castora’, Castora Herz vuelve a situar a Palencia y Castilla y León en el mapa de la folktrónica, reivindicando las músicas de raíz como un lenguaje vivo, situándose como una de las propuestas más singulares en la península ibérica. Un disco hecho a mano, desde el corazón (Herz en alemán) y la cercanía a su tierra y a sus gentes.