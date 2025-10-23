Cascajares cumple 30 años dando empleo directo a más de 100 personas

La empresa Cascajares celebró hoy su 30 aniversario con un acto institucional en su fábrica de Dueñas, al que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a numerosas autoridades, trabajadores, clientes y colaboradores de la compañía. El evento, presentado por Zapata Tenor, repasó los 30 hitos más importantes de la historia de Cascajares, desde su fundación en 1994 hasta la actualidad, tres décadas marcadas por el esfuerzo, la innovación, la internacionalización y un profundo compromiso social.

Durante la conmemoración, el presidente y fundador de Cascajares, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, agradeció el apoyo recibido a lo largo de estos treinta años y destacó el valor del equipo humano que ha hecho posible el crecimiento y la consolidación de la empresa como una referencia en el sector agroalimentario español. “Me considero una persona con muchísimas debilidades pero con una gran fortaleza: toda la gente que me acompaña en la empresa. Estamos en nuestro mejor momento, vendiendo más, creando más empleo y dando riqueza a nuestro entorno”.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, felicitó a Cascajares por su trayectoria y puso en valor su contribución al desarrollo económico y social de Castilla y León: “Hoy Cascajares es un faro y ejemplo de compromiso y apuesta por esta tierra y por las personas que aquí vivimos. Con empresarios y trabajadores como vosotros es todo mucho más fácil y ayudamos a construir mejor nuestro país. Gracias a empresas como la vuestra Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en el sector agroalimentario de España”, señaló Fernandez Mañueco.

Cascajares mira al futuro más fuerte que nunca

Tras el devastador incendio que destruyó su antigua fábrica en enero de 2023, Cascajares ha sabido resurgir con más fuerza que nunca. En un tiempo récord levantó una nueva planta en el polígono industrial de Dueñas -la más moderna de Europa en su categoría- y ha alcanzado este año una facturación récord de 15 millones de euros en España y más de 8 millones en Canadá, dando empleo directo en ambas fábricas a más de 100 personas.

Con más de tres décadas cumplidas de trayectoria, Cascajares se ha consolidado como una de las empresas pioneras en la elaboración de platos preparados, combinando la tradición artesanal con la innovación y la excelencia en la calidad. Su crecimiento sostenido y su firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa marcan las bases de su proyección futura.

Además, la compañía continúa reforzando su compromiso social a través de la Fundación Cascajares, centrada en la integración socio laboral de personas con discapacidad, y de iniciativas solidarias como la Subasta benéfica de Capones, que este año celebrará su XXVI edición el próximo 24 de noviembre.

Treinta años después de su fundación, Cascajares mantiene intacta su esencia y su espíritu de superación. Apostando por la elaboración de platos preparados, la empresa afronta con ilusión y determinación los nuevos retos del futuro, con el objetivo de seguir creciendo muchas décadas más.