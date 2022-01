Casado defiende en Palencia el modelo sanitario de Ciudadanos

(ICAL) La candidata por Ciudadanos de la lista de Valladolid, Verónica Casado, señaló que el voto a su partido "es un voto útil, porque no se venden utopías ni se dicen cosas raras", como hacer una ley que ya existe o que se van a tener "un montón de consultorios abiertos" cuando la realidad es bastante más compleja. Puso en valor un "proyecto real que busca objetivos reales y que no engaña".

Durante un café ciudadano llevado a cabo en Palencia junto al cabeza de lista por esta provincia a las elecciones del 13 de febrero, José Manuel Otero, Casado aclaró que es un orgullo defender el programa y el proyecto sanitario.

"Cuando se está en política pueden existir dos tipos de ella, partiendo de la política pequeña, donde solo interesan los votos y no interesa la salud de las personas. Y otra en la que de verdad interesa esa salud y se llevan a cabo una serie de acciones". "A mí me han dicho que nuestros proyectos son extraordinarios, pero el proyecto de ordenación de la Atención Primaria no se iba a hacer porque quitaba votos. Algo que no entiendo, dado que las cosas se deben hacer de manera planificada", añadió.

"Tenemos grandes estrategias que desarrollar, como es la ordenación de la Atención Primaria y la Atención Continuada para dar la mejor atención de calidad, pero con mucha cabeza y gran sentido de los objetivos a conseguir, con la digitalización del sistema".

Verónica Casado trasladó que quieren abordar el "grave problema" del déficit de profesionales, con 18 especialidades "en precario". Razón por la que es necesario tener más médicos, con propuestas concretas como el incremento de la formación MIR en un 40 por ciento, la fidelización de los residentes o los concursos de oposición y traslado, agregó.

Todas estas propuestas son "reales y muy técnicas", porque se ha ido siempre de la mano de la ciencia para establecer las iniciativas, recordó la candidata por Ciudadanos de la lista de Valladolid en el acto en la capital palentina.

Trabajo y trasparencia

Recalcó que el voto a Ciudadanos es un voto útil, quien puso en valor el trabajo realizado en estos dos años y medio por las cuatro consejerías en manos de la formación naranja, las "más importantes en cuanto a volumen e impacto social".

Relató que se han conseguido muchas cosas, como ha ocurrido con la gestión de la pandemia y la reducción en las tasas de mortalidad, una campaña de vacunación "envidiable" o cribados masivos con una organización segura.

Casado subrayó que un elemento clave es la trasparencia, ya que es importante dar información. “Yo hice ruedas de prensa todos los días durante la pandemia para estar cerca de la gente, aunque los datos fueran malos".

"Curiosamente, ahora ya no se reflejan las cuestiones igual que hace poco más de un me", dijo. Y es que, los sistemas de información y transparencia "son claves y sin ellos no se pueden tomar las mejores decisiones".