Un cartel con 34 grupos y artistas y un amplio programa de actividades paralelas protagonizan el Palencia Sonora 2022

La cuenta atrás para la decimonovena edición del Festival Palencia Sonora ya ha comenzado. Falta menos de un mes para que la cita de pop-rock independiente llene de música diferentes espacios de la ciudad, tanto su Parque del Sotillo (recinto principal de los conciertos y de la zona de acampada) como otros escenarios repartidos en el centro histórico y monumental de la capital palentina. El programa de actividades paralelas diseñado este año invita al público a disfrutar de propuestas muy heterogéneas, que incluyen el tradicional vermú solidario, un taller dirigido a los más pequeños, sesiones musicales o la exposición fotográfica ‘Retro-Ceso’.

Convertido en una de las citas musicales más esperadas en el calendario nacional de festivales, Palencia Sonora espera recibir la visita de público procedente de 44 provincias del país. Unos datos que sitúan al festival como uno de los exponentes culturales de la región.

34 bandas y artistas conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a todos los estilos y estéticas musicales y que está encabezado por León Benavente, Zahara, Carolina Durante, Alizzz, Depedro, Le Boom, Califato ¾ o Rufus T. Firefly, entre otros artistas, sin olvidar nombres como los de Los Punsetes, Rusowsky, Delaporte, Mujeres, Karavana, TéCanela, Dani, Ortiga Mueveloreina, Colectivo Da Silva, Alberto & García, Rocío Saiz, Los Mejillones Tigre, The Grooves, Aiko el Grupo, Guille Jové o Chacho Cósmico.

Actividades paralelas: un festival abierto a la ciudad

Palencia Sonora volverá a ser en una auténtica fiesta musical abierta a la ciudad. A la primera edición del concurso de fotografía que el festival lanzó a los usuarios de los centros residenciales públicos y privados de la provincia, el festival suma la exposición de fotografía ‘Retro-Ceso’, de Marta Munguía. Del 2 al 30 de junio, el Centro Cultural Lécrac acogerá una muestra que lleva su mirada a una moda cultural ya pasada, la cinta de cassette, una moda que la evolución tecnológica eliminó en su formato físico pero no del recuerdo de muchos amantes de la música. “Quiero dar a conocer a las nuevas generaciones el ingenio que se tenía para grabar y escuchar música y quiero que sea un homenaje a generaciones como la de nuestros padres y abuelos… seguro que van a revivir buenos momentos que todos han tenido escuchando música a través de las cintas de cassette”, asegura la fotógrafa.

Las noches del jueves, viernes y sábado el bar Universonoro (00.00 horas) acogerá varias sesiones musicales que correrán a cargo de Mr. Cong, Say Yes DJ y Estereobrothers. Y la tarde del viernes (17.00 horas) la plaza del Seminario recibirá a Chacho Cósmico, un proyecto musical surgido a finales de 2020 de la mano de Santi Sierra. Los ritmos tropicales, los sintetizadores y los sonidos espaciales y autotune del vallisoletano amenizarán la jornada. Un día después, el sábado 11 (13.00 horas) y en el marco del Sonora Infantil, el festival se volcará con los más pequeños invitándoles a participar en ‘Barlovento’, una propuesta de la artista Yanira Castro. En la plaza de San Pablo, junto al bar La Cantina, niños y las niñas trabajarán en torno la creatividad a través de talleres, conciertos y performances, dando rienda suelta a la imaginación y a la improvisación mientras aprenden a compartir, participar y disfrutar en equipo.

Como ya es habitual, la cita musical palentina refrenda de nuevo su compromiso social y continuará apostando por su tradicional vermú solidario, cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Para ello cuenta con la colaboración de cinco establecimientos hosteleros de la ciudad (Bar Maño, La Cántara, Don Jamón, San Remo y la Cervecería Flandes), quienes ofrecerán 500 ‘tapas sonoras’ al precio de un 1,50 euros. Será el sábado 11 a partir de las 12.00 horas. Además, un año más el festival integrará en su equipo de producción tres usuarios de la Fundación San Cebrián, una acción de carácter inclusivo con la que los organizadores quieren dejar patente el acento social del evento.

Horarios y cartel por días

El jueves, 9 de junio, Alberto & García y Delaporte abrirán los directos en la calle. Será a partir de las 21.00 horas, cuando la plaza San Miguel se cite con la extensa variedad de registros del septeto asturiano, que compartirá escenario con la música electrónica del proyecto italo-español de música electrónica creado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi (22.15 horas).

Al día siguiente, el viernes 10, el festival dará la bienvenida a la jornada con dos citas matutinas. La plaza Pío XII recibirá (13.00 horas) al sonido punk-pop con pinceladas del espíritu riot grrrl que define a Aiko el Grupo, mientras que Dani, nombre artístico de la cantante y compositora viguesa Daniela Díaz Costas, presentará (14.15 horas) los temas de su primer disco, ‘Veinte’. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la música llegará a la plaza del Seminario con la actuación de Chacho Cósmico.

El recinto del Parque del Sotillo, por su parte, abrirá sus puertas a las 19.00 horas. Los primeros en actuar, a las 19.30 horas, serán Karavana, el cuarteto formado en Madrid por Fabi (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería), que harán vibrar al público con su primer álbum de estudio, ‘Muertos en la disco’. A continuación, llegará Rufus T. Firefly (20.30 horas), que desplegará sobre el escenario los temas de ‘El largo mañana’, su último y séptimo álbum hasta la fecha, lanzado el pasado mes de noviembre, y Califato ¾. (21.40 horas), quienes con ‘La Contraçeña’ vuelven a destilar ese sonido tan característico en el que convive la idiosincrasia cultural andaluza y la música de vanguardia más avanzada.

A las 22.50 horas será el turno de uno de los platos fuertes del festival. Convertida en una de las figuras más relevantes de la música más reciente en nuestro país gracias a trabajos como ‘Santa’ (2015) y ‘Astronauta’ (2018), la artista andaluza Zahara presentará 'Puta', nuevas canciones que se añaden a su repertorio habitual pero que cuentan con una puesta en escena diferente: solo tres músicos en el escenario y un concierto dividido en tres actos donde se podrá viajar de la intimidad absoluta y las historias de Zahara al techno y el baile. Un viaje emocional y artístico que completa lo que ‘Merichane’ —un tema de ritmo vívido y ochentero en el que denuncia los abusos, acoso y penurias sufridos como mujer y artista a lo largo de su vida— inició en enero de 2021.

Los Punsetes, la banda de indie pop madrileña formada en 2004, tomarán el relevo en la programación del viernes, ya a las 00.10 horas y, tras ellos, el público podrá disfrutar de uno de los fenómenos del indie de los últimos años, Carolina Durante, que presentará (1.20 horas) en Palencia su nuevo álbum, ‘Cuatro chavales’. La jornada se cerrará (2.30 horas) con los sonidos pegajosos, los mestizajes de ritmos latinos y electrónicos y los contenidos líricos, punzantes y críticos de Mueveloreina. Finalmente, desde las 20.00 y hasta las 04.30 horas, Byvirb, Sweet Drinkz, ElPab70 y Two Ex estarán animando a los platos en las sesiones programadas en la Zona DJ.

Ya en el ecuador del Festival, a lo largo de la jornada del sábado 11, los espectadores tendrán la oportunidad de escuchar los directos del ganador del Uva Sound Demo, Guille Jové, cantautor vallisoletano que acaba de publicar ‘La Memoria del Barro’ (12.00, Plaza Mayor) y los jiennenses Los Mejillones Tigre. Con ellos llegará la cumbia, el garage, el boogaloo y la psicodelia (13.00 horas, Plaza Mayor). Por su parte, el que está considerado uno de los máximos exponentes de la nueva escena musical gallega, Ortiga, recalará en la plaza de San Miguel (14.15 horas) con ese toque de electro cumbia española que marca su segundo disco ‘Sabes el que camino que elegí’.

‘Heroica’, un trabajo conceptual que refleja todos los males del siglo XXI al tratar temas como el heteropatriarcado, el fascismo emergente y a favor de la libertad sexual de The Grooves abrirá, ya por la tarde, los conciertos programados en el Parque del Sotillo (18.30 horas). Tras ellas Depedro aterrizará (19.20 horas) con su nuevo disco de estudio, ‘Máquina de piedad’, que nos acercará a la humanidad sincera y empática de Jairo Zavala. A las 20.40 horas será el turno de Colectivo Da Silva, con un concierto que dará paso, a las 21.40 horas, al estilo ligero y bailable de ‘ERA’, el cuarto álbum del esperado cuarteto de rock León Benavente y al sonido inconfundible que algunos sitúan cercano al new pop o al bed room pop de Rusowsky (23.00 horas). Le seguirá uno de los artistas nacionales del momento Cristian Quirante Catalán, más conocido como Alizzz, con su nueva aventura en solitario (00.00 horas), y la energía y el buen rollo en forma de melodías entre el rock más clásico y el pop indie más contemporáneo de Mujeres (01.00). Le Boom pondrá fin al calendario de conciertos programados en el Parque del Sotillo con una actuación que arrancará a las 2.00 horas de la madrugada. Simultáneamente, y desde las 20.00 horas, la zona Dj propone las sesiones a los platos de Inkilino Comunista, Say Yes DJ, Estereobrothers y Yahaira.

Después de tres jornadas dedicadas a la música, el Palencia Sonora bajará el telón de su decimoséptima edición el domingo 12 y lo hará por todo lo alto. El Parque del Sotillo será sede del broche final del festival con TéCanela (13.00 horas), una de las bandas de referencia dentro de la nueva canción de autor, y Rocío Saiz (14.30 horas), con ‘Amor Amargo’, su debut en solitario tras su paso por Las Chillers y Monterrosa. Estos dos conciertos de despedida serán gratuitos y estarán abiertos al público.

Market y Food Zone

El recinto general del festival, emplazado en el Parque del Sotillo, volverá a reservar un área a diversos servicios de restauración a sus espectadores, quienes tendrán a su disposición las propuestas gastronómicas de Pizzería Flotante, Street Food Show, He Cha Pa Ti, Street Food DeVillada y Van I Venen Gastroneta. Por su parte, la Market Zone acogerá los puestos de Niquis del Páramo, Eutopía Vintage, Trakavant, La Boheme, Pintaderas y Taller Drago.

Conciertos de presentación

Como en ediciones precedentes, la organización del Palencia Sonora ha programado diversas fiestas de presentación en salas y clubs. Algunas de ellas han tenido como escenario el Bizarro Bar de Valladolid (con Inkilino Comunista como protagonista) y la madrileña Sala Maravillas (de la mano de Say Yes Dj y Wonder Boy Dj). El circuito de fiestas proseguirá con Disconforme Dj en el Cooper Club de Burgos el sábado, 4 de junio (23.00 horas).

'Siempre volver', campaña de fidelización turística

Como complemento a estas actividades, el Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha la campaña "Siempre Volver". Su objetivo es fidelizar a las personas que acudan al Festival a través de bonos descuento en los hoteles de la ciudad para su próxima estancia.

En total se repartirán 3.000 bonos en el stand que el Ayuntamiento de Palencia instalará, por primera vez, en el parque del Sotillo donde, además, se ofrecerá información de todos los recursos de la ciudad. La promoción será válida para estancias mínimas de 2 noches entre los días 1 de octubre y 18 de diciembre (se excluyen los puentes). También se podrá descargar el bono en la pagina oficial del Palencia Sonora.

Abonos y entradas de día

Los abonos generales tienen un precio de 60 euros, mientras que los abonos VIP pueden adquirirse por 90 euros. Asimismo, la organización del festival tiene a la venta un abono infantil para niños y niñas de entre 11 y 15 años por un precio 30 euros (para los menores de 10 años el acceso al recinto es gratuito) y las entradas sueltas para el viernes 10 y el sábado 11 a un precio de 40 euros. Todos ellos se pueden retirar en los puntos habituales: Universonoro (calle San Juan de Dios) y Jimmy Jazz (calle Cardenal Almaraz), y online, a través de la web del festival, www.palenciasonora.com, y en www.notikumi.com.

Organización y patrocinadores

El Palencia Sonora está organizado por La Mano Negra y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León. Prestan también su apoyo la Universidad de Valladolid y su Centro Buendía, el Carné Joven Europeo y San Miguel, además de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.