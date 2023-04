Carrión ha obtenido 700.000 € de fondos europeos para la creación de un espacio saludable intergeneracional

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, por pertenecer a la Red Española de Ciudades Saludables desde enero de 2020, red que agrupa a casi 500 municipios de toda España, ha podido concurrir y ha conseguido una subvención en la segunda convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, por un importe de 695.351,11 €, con una financiación del 100% de fondos europeos NextGenerationEU a través del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

De los cientos de proyectos presentados, sólo 18 entidades han sido seleccionadas, entre ellas algunas capitales como Córdoba, Zaragoza, Santander y Castellón, la Diputación de Pontevedra y grandes ciudades como Vigo, Gandía o Igualada. Carrión es el único municipio de Castilla y León en haberlo conseguido y es el quinto en cuantía económica adjudicada.

El proyecto “Creación de un espacio saludable intergeneracional en Carrión de los Condes” supone la rehabilitación integral de la esplanada de Belén, una intervención que crea un viario de exclusivo uso peatonal, espacios estanciales en zonas verdes con áreas destinadas a actividades saludables (calistenia, área senior, área biosaludable, pista multideporte, juegos infantiles..) espacios todos ellos libres de barreras arquitectónicas que permitan y potencien además la relación intergeneracional.

El motivo que nos ha llevado a elegir la localización es su ubicación estratégica y el sentimiento de identidad y pertenencia que adquirirá dada la proximidad a la iglesia que alberga a la patrona del municipio.

Transformamos un espacio público infrautilizado en un espacio saludable con un uso garantizado que contribuya a promover la salud y el bienestar de la población de forma activa. Minimizamos la movilidad en coche, fomentando el desplazamiento a pie o en bicicleta.

La OMS dice que nuestro estado de salud está condicionado en casi un 25% por el entorno en que vivimos. Vemos en este proyecto una oportunidad única para mejorar la salud y el bienestar físico y mental de la población, especialmente de la más vulnerable: la infantil y las personas mayores.

El alcalde de Carrión señala que esta actuación se enmarca en un plan estratégico que lleva años en marcha con proyectos como el Foro de la Salud y el Bienestar, Andando al Cole, Carrión BikeFriendly, creación de un jardín biosaludable, etc. Es fruto de un intenso trabajo de equipo y felicita a todas las personas que se han implicado en el mismo. Lamenta que el Partido Popular de Carrión de los Condes no apoyara este proyecto en el pleno extraordinario donde se presentó, aduciendo que no contemplaba el arreglo de unas supuestas humedades en la ermita de la Cruz, sede de la Cofradía de la cual es prior, casualmente, el actual portavoz del grupo popular, el señor Villafruela Fierro.

Esta nueva actuación demuestra que en el medio rural hay oportunidades, se pueden sacar adelante proyectos importantes que mejoran la calidad de vida de la población y hacen más

atractivos nuestros pueblos porque ofrecen servicios de calidad. Carrión y comarca están de enhorabuena.