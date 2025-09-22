El Canal de Castilla avanza en la mejora del uso recreativo con la rehabilitación del puente de Valdemudo en Husillos

La presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, acompañada por diputado de Turismo, Francisco Pérez, y el teniente de alcalde de Husillos, Luis Frechilla, ha visitado las obras de la rehabilitación del histórico puente de Valdemudo, en el municipio de Husillos, que se están llevando a cabo en el marco del Plan de Sostenibilidad de Canal de Castilla. Los trabajos, actualmente en ejecución, presentan ya un avance muy apreciable. El importe total de la actuación asciende a 51.425 euros, de los que 47.432 corresponden a la ejecución de la obra y el resto a la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

El objetivo de la actuación es mejorar la conexión entre las dos márgenes del Canal de Castilla para facilitar recorridos circulares a lo largo de los caminos de sirga, así como la recuperación ambiental del entorno.

Una intervención de valor patrimonial e histórico

El puente de Valdemudo, finalizado en 1754, fue el primero de los construidos en el Canal de Castilla y el único diseñado por el ingeniero Carlos Lemaur, director de las obras hasta 1755.

Su singularidad, ya destacada por Jovellanos, radica en que fue fabricado sobre el suelo, ahorrando el uso de cimbras, y presenta un gran arco que cruza el Canal en el punto en que se encuentra con la Cañada Real Leonesa Oriental, facilitando en su origen el paso de ganados trashumantes.

La actuación actual se centra en la regeneración estructural del puente, consolidando muros de mampostería y sillería deteriorados, con el fin de recuperar su resistencia original sin alterar su aspecto ni reducir su permeabilidad. El proyecto incluye también la ejecución de una pasarela peatonal que salva el cruce de la carretera CL-615, recuperando el trazado del camino de sirga hasta el puente, ya finalizada.

El tramo entre el puente de Valdemudo y Calahorra de Ribas, con su triple esclusa y el cruce con el río Carrión, es considerado uno de los más bellos del Canal, donde los elementos patrimoniales y naturales se suceden en ambas márgenes.

En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística

La rehabilitación del puente se enmarca en el programa de mejora de la continuidad de los caminos de sirga, que cuenta con un presupuesto global de 620.000 euros y contempla actuaciones similares en Becerril de Campos y la esclusa 33 de Villamuriel de Cerrato, así como otras ya finalizadas, como la construcción de una pasarela peatonal bajo el puente de la P-953 en Fuentes de Nava.

En el marco de ese plan, ya se ha finalizado la rehabilitación del puente de Villaumbrales, que ha contado con un presupuesto de 47.320 euros. Además, se están a punto de acabar los trabajos de la iluminación ornamental del puente y de la Casa del Rey con criterios de eficiencia energética (45.375 €), la reforma de la planta baja de este edificio para incorporar una cafetería y renovar instalaciones (250.000 €), así como la actualización de la exposición de la primera planta.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla está promovido por el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, integrado por las Diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid, y cuenta con la colaboración del clúster AEICE. Se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

Este programa apuesta por la transición verde y sostenible, la digitalización, la mejora de la eficiencia energética y la puesta en valor de los recursos patrimoniales y turísticos vinculados al Canal, consolidándolo como un corredor ecológico y cultural de referencia y como un destino singular del turismo de interior en España.En conjunto el programa para la mejora de la continuidad de los caminos de sirga tiene un presupuesto total de 620.000 euros.

Otras actuaciones

· Finalizada la construcción de una pasarela peatonal bajo el puente de la P-953 en Fuentes de Nava, con una inversión de 33.319 euros .

· Se están desarrollando actuaciones similares en los puentes de Valdemudo (ya adjudicada), Becerril de Campos y la esclusa 33 de Villamuriel de Cerrato (en proyecto)

· También está programada la adecuación del conjunto de edificios en Sahagún el Real con dotación de suministro eléctrico fotovoltaico (96.000 euros), junto a otras actuaciones en Palencia, Grijota y Paredes de Nava.

La importancia de los caminos de sirga. Los caminos de sirga, con sus 207 kilómetros de longitud a lo largo de ambas márgenes del Canal de Castilla, representan uno de los grandes activos turísticos del Canal como vía peatonal y ciclista accesible para todos los públicos.

Sin embargo, su recorrido queda interrumpido en ciertos puntos por otras infraestructuras, motivo por el que el Consorcio ha programado acciones para eliminar estos obstáculos, garantizar la continuidad y facilitar la conexión entre ambos márgenes.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CANAL DE CASTILLA. En el marco del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, también las de Burgos y Valladolid y con la colaboración de AEICE, Clúster de Hábitat Eficiente, se impulsó este plan de sostenibilidad en torno al Canal de Castilla, como paisaje cultural que aglutina innumerables recursos e iniciativas generadoras de dinamismo económico e impulsoras y receptoras de actividades turísticas.

Además de programa de para la mejora de la continuidad de los caminos de sirga, contempla actuaciones de mejora de la eficiencia energética y adecuación de instalaciones para uso turístico con intervenciones en Medina de Rioseco, Becerril de Campos y Alar del Rey, además de actuaciones de digitalización y promoción de carácter general.

Los ejes de las actuaciones previstas incluyen acciones en el ámbito de la transición verde y sostenible, un campo que en el Canal de Castilla se va a ver totalmente reforzado con el proyecto promovido por la CHD denominado ‘Consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural’, que cuenta con un presupuesto, para su primera fase (ramal de Campos) de casi 6,5 millones de euros.

Este proyecto pretende recuperar, optimizar y promocionar esta infraestructura del siglo XVIII gestionada por la Confederación Hidrográfica del Duero. El objetivo es trabajar de forma conjunta entre las administraciones públicas y las empresas. En 2022 se creó una Mesa de Innovación Turística, como foro de colaboración público- privada, se inició un proceso de diagnóstico y elaboración de una estrategia de consenso para consolidar el Canal como un destino turístico de interior singular, donde se fusiona el patrimonio natural e industrial de una forma excepcional.