Se busca un palentino por intentar asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche

La víctima se encuentra en estado grave con pronóstico reservado y el presunto agresor está en busca y captura.

Palencia

(ICAL) La Guardia Civil está investigando el incendio de un vehículo en el que se encontraba una mujer en su interior como un posible caso de violencia de género. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el suceso ocurrió a primera hora de la mañana de hoy jueves, cuando la víctima, una mujer de unos 50 años, salía de trabajar del Polígono Industrial Prado Vega de la localidad segoviana de Cuéllar.

El presunto culpable ya está identificado, es natural de Palencia y se encuentra en busca y captura por los agentes del Instituto Armado, mientras que la víctima se encuentra en estado grave, con pronóstico reservado.

Pasadas las 7,30 horas varias llamadas alertaron al Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 del incendio del vehículo. Las mismas indicaron que lo estaban intentado apagar con un extintor y que habían sacado del vehículo a una mujer de unos 50 años que se encontraba inconsciente. El 1-1-2 dio aviso Bomberos, Guardia Civil y Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizado una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la víctima estaba inscrita en el sistema Viogén pero en estos momentos su caso se encontraba inactivo.

