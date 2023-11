La brillante saxofonista americana Camille Thurman actúa en el Teatro Ortega en el marco del X Jazz Palencia Festival

El X Jazz Palencia Festival se ha consolidado ya como uno de los ciclos culturales de referencia de este tipo de música en el norte de España, que mantiene su espíritu original de ofrecer un programa ecléctico de conciertos atractivos a cargo de artistas de talla internacional, además de un programa paralelo de actividades relacionadas con el jazz como cine, literatura, gastronomía… que, a lo largo de veinte días, arropan estos grandes conciertos.

Denominada como "doble amenaza clásica" por la conocida emisora norteamericana NPR, Camille Thurman es igualmente virtuosa tanto como instrumentista de saxo tenor y flauta como brillante vocalista. Natural de la ciudad de Nueva York se ha distinguido como una intérprete destacada de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, dirigida por Wynton Marsalis, de 2018 a 2020. Sus propios álbumes como líder –Origins (2013), Spirit Child (2014), Inside the Moment (2017) y Waiting for the Sunrise (2019), una colección de estándares y composiciones originales– mostraron sus increíbles dotes como cantante e instrumentista. Ha tocado en auditorios y festivales destacados de todo el mundo, incluidos el Kennedy Center, el Rose Theatre, el Winter Jazz Fest y The Colbert Show.

Para este proyecto que presenta en Palencia, Camille se ha asociado con el veterano Darrell Green, un experimentado baterista neoyorquino que ha realizado giras y grabado con estrellas del jazz tan importantes como Cassandra Wilson, Pharoah Sanders, Dr. Lonnie Smith, Antoine Roney, Charles Tolliver, Steve Turre, Wallace Roney, Wayne Escoffery, Russell Malone y Jeremy Pelt.

Juntos, estos dos poderosos músicos han reunido una banda explosiva que incluye al prometedor trompetista Wallace Roney Jr., al formidable pianista David Bryant y al brillante bajista Paul Beaudry que interpretarán la música de su próximo lanzamiento Fortitude.

“Fortitude es una colección de pensamientos, sentimientos y oraciones reunidos en melodías y sonidos que hablan de nuestra historia. Este proyecto sirvió como una reflexión personal: ¿quiénes somos?, ¿qué valoramos más?, ¿qué define quiénes somos?, ¿cómo encontramos fuerza y esperanza a nuestro alrededor a través de las señales que nos deja la

vida? Es un recordatorio para enfrentarnos a nosotros mismos y ver realmente quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo en nuestra hora más oscura. También es un recordatorio para confiar en lo que el Creador nos ha dado y arriesgarnos a apostar todo lo que tenemos por la fe, cuando la vida nos presenta nuevas oportunidades.”

“Encontramos fuerza al escribir canciones sobre nuestras experiencias, nuestras esperanzas, nuestros sueños; las partes de nosotros que no solemos aprovechar como artistas. Queríamos crear canciones que reflejaran nuestras vidas, las vidas de nuestros seres queridos, nuestra comunidad, nuestra cultura y la gente de la comunidad global en general. Con paciencia, amor y fortaleza, las melodías y las palabras llegaron a nuestros corazones y dieron origen a una colección de canciones que se unen para crear nuestro álbum Fortitude.” - Camille Thurman y Darrell Green.

Desde la voz soñadora de Camille, las electrizantes líneas de su saxofón, los fascinantes colores rítmicos de Darrell hasta interpretaciones dinámicas de estándares y originales, este fascinante grupo causará un gran impacto en el mundo de la música.

CONCIERTO “CAMILLE THURMAN & THE DARREL GREEN QUARTET”

Fecha: Viernes, 17 de noviembre

Lugar: Teatro Ortega (Palencia)

Hora: 21:00 h

FORMACIÓN PARA ESTE CONCIERTO

Camille Thurman - saxo, voz

Darrel Green - batería

Wallace Roney Jr. - trompeta

David Bryant - piano

Paul Beaudry - bajo