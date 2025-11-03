Los Bomberos de Palencia rescatan a un ciclista tras sufrir un accidente

Les contamos que esta mañana un ciclista sufría un accidente a las afueras de la capital palentina. Se trata de un varón de 22 años que ha sufrido una caída en un camino en la ladera del parque eólico de Magaz, aproximadamente a un kilómetro al sur de la subestación eléctrica de Palencia, a la altura del kilómetro 7 de la autovía A-67. Al tratarse de una zona de difícil acceso, se ha contado con la participación de los bomberos de Palencia para rescatar al ciclista herido trasladarlo hasta una ambulancia de soporte vital básico que le ha conducido hasta al hospital Río Carrión.