Sucesos

Los Bomberos de Palencia rescatan a un ciclista tras sufrir un accidente

El suceso ocurría en un camino en la ladera del parque eólico de Magaz.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Los Bomberos de Palencia rescatan a un ciclista tras sufrir un accidente | 112 CYL

Les contamos que esta mañana un ciclista sufría un accidente a las afueras de la capital palentina. Se trata de un varón de 22 años que ha sufrido una caída en un camino en la ladera del parque eólico de Magaz, aproximadamente a un kilómetro al sur de la subestación eléctrica de Palencia, a la altura del kilómetro 7 de la autovía A-67. Al tratarse de una zona de difícil acceso, se ha contado con la participación de los bomberos de Palencia para rescatar al ciclista herido trasladarlo hasta una ambulancia de soporte vital básico que le ha conducido hasta al hospital Río Carrión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer