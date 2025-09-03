Montaña Palentina

Barruelo sin ningún canal de televisión digital terrestre

Cristian Delgado ha cursado queja formal ante el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.

Palencia |

Barruelo sin ningún canal de televisión digital terrestre | Ayuntamiento de Barruelo de Santullán

Desde este martes, los vecinos de Barruelo de Santullán, pedanías e incluso, comarca, no disponen de ningún canal de televisión digital terrestre. Cristian Delgado destaca que “no es de recibo que cada dos por tres estemos con la misma incidencia”. En este caso, desde el Consistorio norteño, indican que “parece ser que, en esta ocasión, ocurre lo mismo que en la anterior, la falta de llegada de suministro eléctrico al repetidor”.

El alcalde asegura que, en este caso, “el mantenimiento de nuestro Centro Emisor de Televisión Digital, depende de una empresa, contratada por la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la competencia”. Delgado recuerda que “existen muchas personas, cuya única compañía es la televisión, por lo que si les quitamos el servicio les condenamos a una situación de inestabilidad y soledad no deseada”. Tras comunicarse con la empresa, e informalmente con las autoridades, esta mañana, Delgado, ha remitido una carta al delegado Territorial de la Junta de Castilla y León a adoptar medidas para que el servicio se restablezca “lo antes posible”.

