Barrence Whitfield and MFC Chicken, La Perra Blanco y The Cinelli Brothers conforman la undécima edición de “Palencia en Negro”

Las fiestas de la capital palentina se preparan para vivir uno de los ciclos musicales con mejor acogida de cuantos se organizan durante la programación de San Antolín. Gracias a la colaboración establecida por La Mano Negra Producciones y el Ayuntamiento de Palencia, los días 4,5 y 6 de septiembre se celebrará la undécima edición de Palencia en Negro.

En esta ocasión, el ciclo contará con tres formaciones procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y España que nos ofrecerán un repertorio lleno de sonidos como el rock’n’roll, frat rock and roll, blues y rockabilly. El encargado de abrir “Palencia en Negro” el día 4 de septiembre será Barrence Whitfield and MFC Chicken. El día 5 de septiembre será el turno de La Perra Blanco. El ciclo se cerrará el día 6 de septiembre con la actuación de los británicos The Cinelli Brothers.

Barrence Whitfield MFC Chicken

Barrence Whitfield es un artista salvaje y potente que lleva más de 40 años ofreciendo interpretaciones vocales explosivas, siendo uno de los últimos shouters que nos quedan en activo y en plena forma. Tanto con The Savages como en solitario, Barrence siempre lo da todo, y ahora cuenta con el apoyo de la magnífica banda de frat rock and roll MFC Chicken para varios conciertos especiales en los que repasarán el repertorio de los primeros tiempos de Barrence, cuando empezó su carrera junto a The Savages. Barrence y Spencer Evoy, líder y saxofonista de MFC Chicken, son viejos conocidos, ya que han trabajado juntos en numerosas ocasiones; recientemente, Spencer participó como invitado en el último LP de Barrence con los Savages, "Glory" (FOLC

Records), tocando el saxo barítono y colaborando en sus giras por España y Estados Unidos. Después de que Barrence y MFC Chicken tocaran juntos por primera vez en el Rhythm Riot del Reino Unido hace varios años, lo pasaron tan bien que fue imposible no repetir la experiencia.

La Perra Blanco

Alba Blanco nace un 31 mayo de 1995 en La Línea de la Concepción (Cádiz), el profundo sur de España, donde el arte fluye como un torrente junto a un variopinto cultural que se entremezcla para dar vida a una zona musical única en el país.

En el 2016 nace el proyecto “La Perra Blanco” un trio rockabilly liderado por Alba.

Su primer álbum ¨Bop & Shake¨ (Atomic Records, 2019) da paso a una nueva etapa en la que el trio comienza a tener una gran demanda tanto nacional como internacional.

El segundo trabajo discográfico viene en forma de un Ep de 4 canciones, La Perra Blanco (2021, autoeditado) donde el trío vuelve con más fuerza que nunca además de incorporar un nuevo miembro en sus filas, Jesús López, probablemente mejor el batería de rockabilly de España.

Con esta nueva formación, “La Perra Blanco” firma su tercer trabajo, “Won´t You Come On” (Folc Records, 2022), el cual tiene una acogida espectacular, tanto por público como crítica. La banda consigue ser uno de los grupos con más demandada, en el circuito underground, realizando multitud de conciertos, tanto en festivales como en salas.

“La Perra Blanco” ha devuelto la ilusión a gran parte de un público que pensaba que este género ya estaba acabado, atrayendo nuevos adeptos a la escena de la música americana de los 50’s.

The Cinelli Brothers

The Cinelli Brothers es un proyecto que nace de una pasión común por el blues eléctrico de Chicago y Texas de los años 60 y 70, cuando los hermanos Marco (guitarrista y cantante principal) y Alessandro (batería) decidieron formar un equipo explosivo que mostraba un repertorio original al estilo de Chess, Stax y Motown.

Junto a los dos hermanos en el escenario, encontramos a Tom Julian-Jones en armónica, guitarra y voz y a Stephen Giry en bajo, guitarra y voz. Su álbum debut Babe Please Set Your Alarm se grabó en Soup Studio en Londres (2018) El disco alcanzó el número 2 en la IBBA (Independent Blues Broadcasters' Association) en junio de 2018.

El 30 de noviembre de 2021, la banda lanzó su segundo álbum "Villa Jukejoint" Grabado en casa con solo 1 micrófono, el disco tiene una sensación vintage y retro única típica de los años 50 y principios de los 60. Los hermanos Cinelli

defienden una nueva generación de músicos apasionados que comparten el amor por el blues, el soul, el R&B y los sonidos auténticos que han hecho del blues una piedra angular de la historia de la música.