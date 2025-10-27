Los baristas David Barcenilla y Jessica Flores representarán a Palencia en la final del I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café"

La ciudad de Palencia se convertirá el próximo lunes, 3 de noviembre, en el epicentro del talento cafetero con la celebración del I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café”, que tendrá lugar en el Aula del Café, un espacio único en España creado para fomentar la cultura, la formación y la innovación en torno al mundo del café.

En esta primera edición, diez baristas procedentes de distintas provincias de Castilla y León competirán por el título al mejor café de la región, demostrando su destreza, creatividad y pasión por el arte barista.

Los diez finalistas del campeonato son:

Ávila - Juan Pablo Gallego, La Dulce Parada

Burgos - Johan Alexander Heredia, Bóveda To Go

León - Christian Páez, Lumina Cafetería de Especialidad

Palencia - David Barcenilla, Saque

Palencia (provincia, Villaviudas) Jessica Gimena Flores, Bar Feli

Salamanca - Iván calvo, Café Bar Azul

Segovia - Carlos de Pablo, La Mari

Soria - Víctor Chicote, Enjoy Coffee

Valladolid - Pablo Sanz, Coffee Charger

Zamora - Estefanía González, Bar la Plaza.

El campeonato ha despertado un enorme interés entre los profesionales del sector. Tras el cierre del plazo de inscripción, el pasado 12 de octubre, un total de 22 baristas de todas las provincias de Castilla y León se registraron para participar, reflejo del creciente entusiasmo por la cultura del café en la comunidad.

El certamen, impulsado y patrocinado por la Agencia de Desarrollo Local y organizado por el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE), se celebrará en el Aula del Café, un entorno dotado con instalaciones de vanguardia que garantiza a cada participante las mejores condiciones para mostrar su talento.

El Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café” nace del compromiso adquirido con el CETECE, fruto de una realidad singular: Palencia concentra dos de las tres principales fábricas de café soluble de España. Un hecho que, según explica Judith Castro, concejala de Impulso Económico, Gestión de Fondos Europeos y de otras Administraciones Públicas, “nos diferencia del resto y nos impulsó a poner en marcha este campeonato con el objetivo de poner en valor un sector en pleno crecimiento, cada vez más especializado y con una formación más sólida”.

En definitiva, añade Castro, “queríamos despertar el interés de los baristas profesionales con una competición de alto nivel, y lo hemos conseguido. El próximo 3 de noviembre tendremos la oportunidad de aprender de grandes expertos y compartir experiencias en una ciudad donde el café y su industria tienen un peso destacado dentro de la economía agroalimentaria”.

El I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café” es posible gracias a la colaboración entre instituciones y empresas privadas, con el patrocinio principal de Templo y Café Baqué, y el apoyo de Président Profesional, Dikofee, Cafés Gometero y Markibar.

Desde la organización, Javier Labarga, presidente del CETECE, destaca la gran acogida del certamen en toda la comunidad:

“Desde el CETECE estamos muy contentos por la magnífica respuesta de los baristas de Castilla y León, que demuestra el creciente interés por la cultura del café y el talento

que existe en nuestra región. Este campeonato cumple con los objetivos con los que se creó el Aula del Café: difundir la cultura cafetera y situar a Palencia como un referente en formación, calidad e innovación, ejes en los que trabajamos como centro tecnológico alimentario desde hace casi 30 años. Más que una competición, este encuentro será una oportunidad para aprender de expertos, compartir experiencias y estrechar lazos con empresas y profesionales del sector.”

El campeonato cuenta, además, con la colaboración de las siguientes empresas: Prosol, Seda, Complementos del Café, La Luarquesa, Tecnipal, Lotus, Monín, Chocolates Trapa, Bole Baristas, Rancilio Group, ColaCao, Radio Viajera y Gastropalencia.

Los tres mejores baristas recibirán los siguientes galardones:

· Campeón: trofeo y 600 €

· Segundo clasificado: 300 € y diploma acreditativo

· Tercer clasificado: 150 € y diploma acreditativo

Además, todos los participantes recibirán un diploma acreditativo, así como obsequios cortesía de las empresas patrocinadoras. El programa completo del campeonato puede consultarse en www.gastropalencia.es