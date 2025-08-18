Baja a nivel 0 el incendio forestal de Resoba

(ICAL) La Delegación Territorial de la Junta en Palencia bajó de nivel 1 a 0 el índice de gravedad potencial del incendio forestal de Resoba, en la Montaña Palencia, tras arrasar, en un primer cálculo, 1.310 hectáreas, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

De este modo, desaparecen las causas que motivaron la declaración del IGR 1, con lo que ya no existe riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal. Este fuego, activo desde el 10 de agosto y originado por la caída de rayos, se encuentra en un estado “muy favorable, sin llama y eliminando puntos calientes”, después de que fuera necesaria su declaración como IGR 2 el día 12, dos jornadas después de su inicio.