El Ayuntamiento de Palencia solicita a Adif la paralización de la colocación de las pantallas acústicas

La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés ya ha solicitado a su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, su paralización.

El Ayuntamiento de Palencia ha solicitado una reunión urgente con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante el inicio de la colocación de pantallas acústicas en la zona sur de la ciudad. Recuerda que, en la última reunión mantenida hace unos meses entre ambas administraciones en Madrid, Adif se comprometió a no instalarlas por la oposición del Consistorio capitalino. Es por ello que, ante estos hechos, desde el Ayuntamiento de Palencia se estudiarán todas las vías jurídicas posibles para que no se instalen las pantallas acústicas. Por el momento, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés ya ha solicitado a su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, su paralización

