El Ayuntamiento de Palencia pone en marcha un dispositivo especial con motivo de la Festividad de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Palencia ha preparado un operativo especial para la Festividad de Todos los Santos, en el que se reforzarán las líneas de autobuses, la presencia de operarios municipales en el Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, así como de la Policía Local para la organización del tráfico y los aparcamientos de la zona, y una ampliación de horarios desde hoy 27 de octubre al 2 de noviembre, teniendo prevista su apertura de 08:00 a 19:00 h. A partir del lunes 3, el cierre será a las 18:00 h. Unos días en los que se reforzará además la limpieza del recinto y se instalarán cuatro cabinas de aseos portátiles para complementar los existentes.

En concreto, el dispositivo de vehículos organizado por parte de la Policía Local, se establecerá hasta las 20 h del día 2 de noviembre, donde por razones de seguridad peatonal se va a restringir el acceso de vehículos al Camino Nuestra Señora de los Ángeles salvo para los de emergencia y asistencia sanitaria; autobús urbano, cortejos fúnebres (tres vehículos por funeral), vehículos con tarjeta de discapacitados; taxis o de distintos profesionales que deban prestar servicios.

En este sentido, se prevé la instalación de floristas el 29, teniendo autorizada la venta, desde ese mismo día al 2 de noviembre. También se les permitirá desmontar el día 3. En principio se autorizarán 8 vendedores estáticos y 3 con acceso al interior del cementerio, para dejar encargos. El horario para estos últimos, será de 08:00 a 10:00 horas.

Por otro lado, cabe señalar que se ha contratado una ambulancia de Cruz Roja, para el día 1, en horario de 09:00 a 19 horas. El resto de días, si hubiera alguna incidencia, se resolverá, a través del “112”.

El servicio de Policía Local contará con un dispositivo de vigilancia y control, en horarios de alta intensidad de visitantes, siendo el más importante el día 1, contando con los efectivos que sean necesarios en los entornos del cementerio. Se prevé la actuación de

otras unidades de servicio operativo en caso que fuera necesario por circunstancias sobrevenidas. Asimismo, se tendrá especial atención, a la seguridad de los peatones, así como con los vehículos, que transporten personas de avanzada edad o impedidas.

Los agentes allí destinados proporcionarán a las personas que lo soliciten información sobre lugares donde aparcar, horarios de apertura y cierre del cementerio, de los autobuses, etc. Por último, se realizará un seguimiento de la intensidad del tráfico en las glorietas de la calle Andalucía con las calles Portugal e Inglaterra, atendiendo cualquier incidencia en el interior de la instalación.

Del mismo modo, el servicio especial de autobuses estará disponible los días 31 de octubre y 2 de noviembre con frecuencias cada hora y salidas de la Plaza de León hacia el cementerio, en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas y de retorno, de 09:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h. Por su parte, el día 1 de noviembre el servicio se prestará con una frecuencia de 15 minutos con salidas desde la Plaza de León desde las 09:00 a las 18:45 horas ininterrumpidamente y de retorno, de 09:30 a 19:15 h.

Las paradas serán las habituales en estas fechas, para la ida: Plaza de León, Avenida Casado del Alisal (Frente Usos Múltiples y Hotel), Manuel Rivera (Esquina del Salón), Avda. Modesto Lafuente (Pza. España), Avda. Cardenal Cisneros (Campo de la Juventud, Esq. Miguel Unamuno, Esq. Calle Jardines), Avd. de Cataluña (Frente Frontón La Ensenada) y Cementerio. Y para la vuelta: Cementerio, Avd. de Portugal (Frente Ferial), Avenida de Cataluña (Frontón de la Ensenada), Avenida Cardenal Cisneros (Colegio Padre Claret, Calle Balmes y Esq. Casañé), Avda. de Valladolid (Esq. Cardenal Cisneros), Avda. Modesto Lafuente (Plaza España y número 9), Avda. Manuel Rivera (Angelinas, Esq. Dr Cajal), Avda. Casado del Alisal (Usos Múltiples y RENFE) y Plaza de León.

Otro de los elementos que se integran en este dispositivo especial son las celebraciones litúrgicas, previstas para las 11:00, 12:00 y 13:00 h. del día 1 (presididas por el obispo la de las 12 y 13 horas), y a las 11:00 h el día 2 (presidida también por el obispo).

Este año se han realizado 406 inhumaciones, de ellas 154 han sido de cenizas, incrementándose la proporción respecto de años anteriores. Asimismo, se han registrado 188 cambios de titularidad, 85 reducciones, 22 traslados, 9 enterramientos en común y 54 concesiones (20 sepulturas, 19 nichos y 15 columbarios).

Este año 2025 se produjo un pequeño incremento en las tasas respecto del año anterior tanto en las concesiones como en las del resto de los servicios que se prestan en el Cementerio.

Entre las inversiones realizadas en el presente ejercicio cabe señalar que una vez finalizadas las obras de urbanización de la zona resultó un espacio disponible para la construcción de unas 1.380 sepulturas. Ya se han construido 34 unidades y está en proceso de construcción otras 24. Cabe recordar que esta ampliación contaba con un presupuesto de 48.400 euros. Entre las inversiones previstas se encuentran la renovación de contenedores (1.437 euros) y de taquillas en vestuarios de personal (1.097 euros), así como las obras de canalización y drenaje de aguas (28.205 euros).

Respecto a la plantilla, este servicio cuenta actualmente en el Cementerio Municipal con un responsable, 3 oficiales de primera y 7 oficiales de segunda. Por su parte, en el edificio de Canónigas hay una unidad de gestión administrativa con un administrativo.

TEMAS DE INTERÉS. En cuanto a otros temas que se han acometido o se están acometiendo en el Servicio del Cementerio, tiene especial importancia la modificación de la Ordenanza Reguladora. El texto del nuevo Reglamento fue aprobado inicialmente por el Pleno en sesión de 19/09/2024, fue publicado en el BOP de 27 de diciembre de 2024 y entró en vigor el 23 de enero de 2025. En este nuevo Reglamento se ha modificado el texto, dotándolo de más claridad y mejor estructura y se han incluido aspectos que no estaban recogidos en la anterior Ordenanza.

La modificación más importante introducida tiene que ver con los Cambios de Titularidad de los Derechos Funerarios en los que se ha eliminado el requisito del acuerdo unánime de todos los herederos para hacerlo más flexible y poder resolver algunos casos que de otra manera no podrían ser resueltos. En estos meses transcurridos desde su entrada en vigor, ya se ha dado solución a varios casos que se encontraban en esta situación.

Otra novedad que se incluye es la posibilidad de acudir al cementerio municipal acompañado de animales de compañía, eliminando la prohibición que existía al respecto. Se ha incorporado también una relación clara de derechos y deberes de los usuarios y los concesionarios, se han tipificado las infracciones y se ha incluido el régimen sancionador derivado de las mismas.

Por último, se hace también referencia a la tramitación electrónica en cuyo sentido avanza también la gestión del Cementerio. En este aspecto señalar que se sigue trabajando en la ampliación de la base de datos del sistema de gestión del Cementerio. En la actualidad ya están grabados todos los datos y las actuaciones referentes a la totalidad de las 15.312 unidades de enterramiento concedidas en el Cementerio Municipal y de 38.213 inhumaciones. Según la disponibilidad de recursos, se van incorporando datos históricos de inhumaciones, reducciones y traslados del Cementerio Viejo. Está prevista la adquisición de una nueva aplicación informática para la gestión del Cementerio que incorpore nuevas funcionalidades.