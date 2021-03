El Ayuntamiento lleva concedidas 205 ayudas para el abono de los intereses de los créditos ICO COVID-19

El Ayuntamiento de Palencia lleva concedidas un total de 205 ayudas para el abono de los intereses de los créditos ICO COVID-19 por un valor global que alcanza los 53.167 euros, tras el dictamen favorable de las últimas doce propuestas por parte de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico que ha tenido lugar en la mañana de hoy.

Más en concreto, los integrantes del órgano han aprobado subvenciones por un total de 2.900 euros y han denegado otras diez por diversos incumplimientos de las bases, "lo cuál no quiere decir que no puedan optar a la convocatoria de este año si solventan los requisitos que han incumplido ahora", explicó el concejal de Desarrollo Económico, Urbano Revilla.

"Somos conscientes de que estas ayudas no son la solución definitiva pero sí consideramos que pueden ayudar a aliviar un poco la presión a la que se están viendo sometidas todas aquellas empresas y autónomos que han solicitado estos préstamos", señaló Revilla, quien hizo un llamamiento para que las sociedades y personas físicas capitalinas "no duden en aprovechar la nueva convocatoria de esta línea de colaboración económica, independientemente de que ya hayan sido beneficiarios o no, porque todos tienen cabida".