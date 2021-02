El Ayuntamiento destina un millón de euros al Plan de choque para la reactivación del tejido económico

El Ayuntamiento de Palencia destina un millón de euros al establecimiento de un Plan de choque para la reactivación del tejido económico de la ciudad que comprende un paquete de ayudas directas e indirectas a los sectores más afectados por la pandemia, “dando respuesta al compromiso que adquirimos con los representantes de cada uno de ellos en la reunión mantenida la semana pasada”, indicó el Alcalde, Mario Simón.

Este plan, que beneficiará de forma principal a establecimientos de hostelería, “especialmente a aquellos que no han podido abrir en ninguna circunstancia”, apuntó Simón, comercio no esencial, hoteles y alojamientos turísticos, agencias de viajes, gimnasios y centros deportivos, “que no han contado con ninguna ayuda desde el inicio de la pandemia”, explicó el regidor, se gestionará por parte de las concejalías de Hacienda, Desarrollo Económico, Turismo y Deportes, “al objeto de ser lo más ágiles posibles en su resolución”, agregó.

Más en concreto, en lo que respecta a la concejalía encabezada por Luis Miguel Cárcel, el montante global de la ayuda, asciende a casi 100.000 euros y se centra en “apoyar a los más afectados eliminando tasas, dentro de las posibilidades recogidas en la legislación, cuando no se les ha prestado el servicio por motivos ajenos a su voluntad, y darles el máximo de facilidades de pago a todos aquellos que lo soliciten, empresas y ciudadanos de Palencia, para paliar la crisis económica motivada por la COVID 19”, señaló el responsable de la Hacienda municipal.

Estas ayudas afectan a la supresión de las tasas por ocupación de vía pública, recogida de basuras y tratamiento selectivo de residuos urbanos, “a todas las actividades económicas que se hayan visto suspendidas por el decreto de las autoridades sanitarias y durante ese período”, detalló el munícipe; el permiso para seguir ocupando plazas de aparcamiento en zona regulada para la instalación de veladores; la concesión de aplazamientos o fraccionamientos en aquellas deudas de carácter periódico, “sin necesidad de aportar garantía ni liquidar intereses”; la eliminación de los procesos de embargo y de generación de intereses de demora de la deuda que ya se encuentre en período ejecutivo mientras dure esa suspensión; y el estudio individualizado para cada caso de la forma de pago de las obligaciones tributarias municipales en los casos que sean solicitados, “con el fin de facilitar la adaptación a las necesidades financieras particulares de las empresas”, reconoció.

En el apartado de Desarrollo Económico, el área dirigido por Urbano Revilla, “que seguirá apostando un año más por la realización de diferentes actividades para la promoción del comercio y la hostelería, dados los buenos resultados cosechados a pesar de las circunstancias, con un presupuesto de 130.000 euros”, según manifestó, se centra en tres líneas de trabajo.

La primera de ellas, a la que se destinarán 300.000 euros, “que de no agotarse servirán bien para suplementar cualquiera de las otras dos propuestas que gestionaremos desde la concejalía, bien para otra nueva línea que se pueda crear, en función de lo que nos comenten los colectivos afectados”, aclaró, es la concesión de ayudas para abonar los intereses derivados de los créditos ICO COVID-19, “con los que se subvencionará tanto a aquellas sociedades que lo soliciten por vez primera, como a los que sí fueron beneficiarios el pasado ejercicio”.

En segundo lugar, hay que referirse a los 200.000 euros que, de la mano de los colectivos empresariales, se van a poner en circulación mediante cheques de consumo, “con los que moveremos alrededor de un millón de euros, ya que aportarán al ciudadano dos euros de cada diez que haga de gasto en cualquiera de los establecimientos que quieran participar”, abundó Revilla.

Y en tercer y último lugar se encuentra otra línea de 100.000 euros para conceder de forma directa una ayuda de 800 euros a aquellos establecimientos que no han podido realizar su actividad, “ni siquiera de forma limitada”, expresó el edil, entre los que se integran los hosteleros que no cuentan con posibilidad de terraza o los del ocio nocturno, “que apenas han podido abrir unas semanas desde el mes de marzo del pasado año”, añadió.

Desde el área de Turismo, con Laura Lombraña al frente, se ha considerado necesario dotar de ayudas directas al sector turístico, y en concreto a los alojamientos turísticos y agencia de viajes, “con la finalidad de mejorar la liquidez de estas empresas vinculadas a un ámbito en el que estamos trabajando para que se convierta en un motor del desarrollo económico de la ciudad”, apuntó la concejal.

La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 50.000 euros y se distribuirá, por un lado, en función de la capacidad hotelera en el caso de los alojamientos, y, por otro, mediante una ayuda directa de 800 a las agencias de viajes.

Además de estas ayudas, “compatibles con cualquiera otras que puedan llegar del resto de administraciones y que se publicarán a la mayor brevedad para tramitarlas cuanto antes”, reveló la munícipe, la Concejalía trabajará en la firma de un convenio con la asociación de hoteles de Palencia, “al objeto de potenciar la demanda mediante la creación de productos turísticos y promoción para que cuando una parte significativa de la población esté vacunada e inmunizada y con las ganas de viajar recuperadas y volver a la normalidad perdida podamos atraer turismo y aumentar las pernoctaciones”, reconoció.

Por último, Laura Lombraña también quiso recordar que ya se está trabajando en la implementación de las 45 acciones que contempla el Plan de Impulso al Turismo, la puesta en marcha de un portal web con toda la información necesaria para el visitante, donde se incluye la oferta comercial, hostelera y de alojamiento, entre otras, y el compromiso de mantener el modelo de gestión que se ha seguido en el área de Cultura, Turismo y Fiestas durante 2020, priorizando la contratación de empresas y promotores palentinos, y cuya inversión ha ascendido a más de 948.000 euros.

Finalmente, en el servicio de Deportes, comandado por Víctor Torres, las ayudas previstas son ayudas directas a los gimnasios y centros deportivos, “que, tal y como siempre hemos mantenido, son parte de la solución y nunca del problema, por lo que reivindicamos que sean considerados actividad esencial y, en consecuencia, puedan trabajar con las limitaciones y condiciones de seguridad que determinen las autoridades sanitarias en cada momento”, recalcó el concejal.

Estas ayudas, que constan de 800 euros por centro, se sumarán al hecho de poner a su disposición la posibilidad de alquilar, “por la cuantía mínima que recogen las tasas”, declaró, las pistas polideportivas que hay distribuidas por la ciudad en caso de que se vuelva a dar la misma situación de cierre en los próximos meses.

“Los gimnasios, desde el sector privado, son una pieza fundamental para el deporte de nuestra ciudad, sumándose a la oferta y actividades que se llevan a cabo desde el sector público a través del Patronato Municipal de Deportes, por ello, aunque sabemos que esta aportación no es suficiente, consideramos más que necesario hacer este esfuerzo”, aseveró Víctor Torres, quien concluyó su intervención reiterando, “su total apoyo a las peticiones que se realizan desde este ámbito, clave para la protección de la salud”.

Pero estas medidas no son las únicas que se plantea articular el Equipo de Gobierno para ayudar a estos sectores, puesto que no descarta destinar el remanente que determine la liquidación del presupuesto 2020 para complementarlas o implementar otras nuevas, ni tampoco para aportar de forma proporcional al Plan Estatal que reclaman los empresarios y autónomos, “pero siempre poniendo negro sobre blanco que sea esta la cifra que sea, hay una parte de ella que se considera afectada, es decir, que ya tiene un destino concreto y no se puede modificar, y otra libre, que sí se puede destinar a inversiones o proyectos”, clarificó el Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Polanco.

“Lo que hoy venimos a presentar aquí no es más que la confirmación del compromiso personal y grupal que adquirimos en las reuniones mantenidas con los representantes de los principales sectores afectados por las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias, en este caso la Junta de Castilla y León, nunca el Ayuntamiento, para ayudarles a mantener, en la medida de nuestras posibilidades, la actividad del tejido económico de la ciudad”, subrayó Polanco, quien concluyó haciendo un llamamiento muy concreto a que “nadie tenga duda de que el Ayuntamiento de Palencia está comprometido al 100% con los autónomos y pequeños empresarios, especialmente con los integrados dentro de los sectores más afectados”.