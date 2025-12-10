El Ayuntamiento de Becerril engalanará sus calles repartiendo balconeras entre sus vecinos con mensajes navideños

El Ayuntamiento de Becerril de Campos ha puesto en marcha una nueva acción para seguir impulsando el espíritu navideño en el municipio: el reparto de 100 balconeras decorativas, 25 de cada uno de los cuatro modelos diseñados, que serán entregadas de forma gratuita a los vecinos que deseen sumarse a esta iniciativa. Cada balconera incorpora mensajes navideños y elementos visuales pensados para vestir las fachadas y balcones del pueblo durante las próximas semanas.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca fomentar la participación ciudadana y crear una estética común en las calles, reforzando la imagen de Becerril de Campos como un municipio vivo, cohesionado y especialmente volcado en la Navidad. El objetivo es que vecinos y visitantes perciban un pueblo cuidado, con identidad propia y capaz de trasladar la esencia de estas fechas a través de sus rincones.

Esta medida se integra en un conjunto de iniciativas que en los últimos años han consolidado a Becerril como el Pueblo de la Navidad, gracias a la suma de propuestas que atraen a miles de visitantes. Entre ellas destacan San Pedro Cultural, un espacio único vinculado al cielo y a las estrellas; la iluminación navideña, que cada año incorpora nuevos elementos; la Ruta de los Reyes Magos, convertida ya en uno de los recorridos temáticos más especiales de la provincia; la gran exposición de Playmobil instalada en el Centro Cultural Matadero; y la Cabalgata de despedida de los Reyes Magos, un evento singular y considerado único en el mundo por su formato y simbolismo.