Auxiliado un anciano que había abandonado su residencia de personas mayores

La Guardia Civil de Palencia auxilia a un mayor que se encontraba caminando por la carretera en las cercanías a la localidad de Perales. El pasado 20 de agosto una patrulla que circulaba por la vía CL-615, se percató de la presencia de una persona caminando por el arcén de la calzada. Al suponer un riesgo para sí mismo y para para el resto de usuarios de la vía, se procedió a salvaguardar su seguridad, acompañándolo.

Esta persona se encontraba desorientada, no sabiendo con exactitud cuál era su nombre ni su lugar de residencia. Al no llevar consigo ningún tipo de documento, se hicieron las gestiones pertinentes, averiguando que era un usuario de la residencia de ancianos de la localidad próxima a donde se encontraban. Finalmente, esta persona fue trasladada por la Guardia Civil a la residencia