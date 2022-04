"La atención sanitaria en La Pernía es horrible"

Lo han podido escuchar los oyentes de Más de Uno Palencia. El alcalde de La Pernía, Mariano San Abelardo, ha anunciado en los micrófonos de Onda Cero que ha dado comienzo a la recogida de firmas en la zona ante la falta de atención sanitaria que viven los pueblos de La Pernía.

San Abelardo afirma que “es horrible la atención sanitaria”. Todo comenzó el día 1 de noviembre cuando se marchó el médico que atiende a la zona en San Salvador. Un médico que atendía tres días a la semana y no un solo día como ocurre ahora. Esta reducción en las jornadas de atención se debe a que, pese a que La Pernía cuenta con 227 tarjetas sanitarias, a pueblos como Areños, Casavegas o Camasobres se les cuenta como núcleos urbanos y San Salvador no llega a las 100 tarjetas para ser atendidos durante tres días. Ante esta situación, el alcalde de La Pernia no aguanta más y traslada, “por enésima vez” la queja de sus vecinos a la Delegación Territorial de la Junta en Palencia.

Pero las quejas de San Abelardo no se quedan aquí. Afirma que, dado que Cervera de Pisuerga cuenta con ocho médicos y uno de sustitución, podían ser más solidarios y alguno podría ir a atender a San Salvador durante más días. A esta situación se une, como ya les contamos la semana pasada, algunos vecinos de la zona sigan sin cobertura de móvil de sus compañías sin haber visto resuelto su problema.