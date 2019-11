La Asociación de Empresarios de Hostelería califica de "competencia desleal" la actividad "Palencia Beer Festival"

Aquí os dejamos el comunicado integro enviado por la Asociación de Empresarios de Hostelería: "A Partir de las últimas elecciones municipales, desde la Asociación nos sentimos ninguneados y discriminados con respecto a otros colectivos empresariales de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento se conceden ayudas económicas y apoyo a todos excepto al nuestro, habiendo sido demandadas en múltiples ocasiones, cada vez que se desarrolla una actividad para dinamizar la ciudad, por parte de este sector se sufragan sus costes los propios participantes. No contento con esto el ayuntamiento organiza actividades sin contar con nosotros y sin darnos la oportunidad de participar en las mismas , trayendo empresas de fuera que lo único que suponen es una clara competencia desleal para los empresarios de nuestra ciudad , en concreto nos referimos a la última ocurrencia "PALENCIA BEER FESTIVAL " que es la gota que ha colmado el vaso , esta actividad ya se ha desarrollado en ciudades límítrofes y sabemos el perjuicio causado ¿Cómo entienden nuestro regidores que va a afectar a nuestro colectivo , instalar en pleno centro de la Calle Mayor con un horario ininterrumpido de 12 a 24 horas , una actividad que traerá cerveza, Food Truk y diferentes degustaciones tanto de comida como de bebida y todo ello acompañado de música?. No hay que ser muy inteligente para deducir que esta actividad en pleno puente de la Inmaculada va a suponer un importante varapalo para nuestro sector.

No creo que tengamos que recordar a este Ayuntamiento que los empresarios de esta ciudad son los que pagan los impuestos a lo largo de todo el año con innumerable tasas de todo tipo (basuras, veladores, rótulos, ceniceros ,agua, y un sinfín mas l además de mantener en nuestra provincia solamente el sector de hostelería 4.200 trabajadores directos y un número indeterminado de trabajadores indirectos durante todo el año , sin olvidar que prácticamente la totalidad de productos que se consumen, en nuestros establecimientos son de empresas locales o provinciales, aquí no se producen ni se fabrican en países asiáticos , como en otros sectores . Denunciamos la falta de comunicación total que existe en este Ayuntamiento tanto entre los miembros del equípo de gobierno, que desconocen unos lo que organizan otros y tenemos que ser nosotros los informadores, tal y como ocurrió el pasado dia8 de Noviembre en el Consejo de Fiestas donde la Concejala de Cultura y Turismo desconocía la organización del "FESTIVAL BEER DE PALENCIA " así mismo como entre ellos y los empresarios, lo que está redundando en un rotundo perjuicio del sector. Instamos a la institución local que deje de ser tan hermética con este sector, tan representativo de esta ciudad y comience a fluir el dialogo por parte de todos y de este modo contribuyamos a que esta ciudad sea la ciudad que todos los palentinos nos m erecemos. Por último desde la Asociación queremos dejar bien claro que entre las dos Asociaciones no tenemos ningún tipo de conflicto, es más, pensamos que la unión hace la fuerza. Así mismo queremos manifestar que la Asociación de Empresarios de Hostelería NO tiene ningún problema con sus asociados, como ha quedado de manifiesto después de las reuniones que se han mantenido con ellos. Recalcar que a pesar de los conflictos en los que nos han querido implicar desde el Ayuntamiento la HOSTELERIA siempre estará unida frente a lo que consideramos completamente injusto y defenderemos los intereses siempre de nuestro sector dentro de la legalidad , con el Avuntamiento o sin el".